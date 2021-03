Oranje tegen Letland voor het eerst gefloten door vrouw

De Française Stéphanie Frappart (37) is aangesteld om het duel in Amsterdam te leiden, en daarmee beleeft Oranje een primeur Nooit eerder in de rijke geschiedenis werd een duel van het Nederlands elftal gefloten door een vrouw.

Kwaliteit

Frappart maakte vorig jaar haar debuut in de Champions League, bij het duel Juventus - Dinamo Kiev (3-0). Ook leidde ze in de zomer van 2019 het duel om de Europese Super Cup tussen Liverpool en Chelsea. „Als iemand kwaliteit heeft, en dat heeft ze want anders zou ze niet voor deze wedstrijd zijn aangewezen, dan is het prima”, zei Liverpool-verdediger Virgil van Dijk destijds.

Ook zijn trainer Jürgen Klopp zei in de aanloop naar die wedstrijd al te vinden dat de tijd er rijp voor is. Van Dijk, die dat gehele duel speelde, ontbreekt wegens zijn knieblessure nog altijd in de selectie van Oranje. Georginio Wijnaldum kwam die dag als invaller binnen de lijnen en is er zaterdagavond wel bij als Frappart opnieuw een wedstrijd van zijn elftal fluit.

Finale WK vrouwen in 2019

De Française was ook de scheidsrechter bij de finale van het WK vrouwenvoetbal in 2019, tussen de Verenigde Staten en Nederland. Dat duel werd door de Leeuwinnen met 2-0 verloren. Frappart gaf Amerika toen een kwartier na rust op advies van de videoscheidsrechter een strafschop na een overtreding van Stefanie van der Gragt, waaruit Megan Rapinoe de score opende.

Sinds 2011 is Frappart actief als scheidsrechter in de Championnat National, de derde divisie van het mannenvoetbal in Frankrijk. Ze is nu ook een paar jaar actief op het hoogste niveau in haar geboorteland.

João Pedro Silva Pinheiro uit Portugal is aangesteld voor Gibraltar - Nederland, het derde WK-kwalificatieduel dat op dinsdag 30 maart wordt afgewerkt.

