Unicum voor Oranje tijdens WK-kwalificatieduel met Letland

De Française Stéphanie Frappart (37) is aangesteld om het duel in Amsterdam te leiden. Nooit eerder werd een duel van Oranje gefloten door een vrouw.

Frappart maakte vorig jaar haar debuut in de Champions League, bij het duel Juventus - Dinamo Kiev (3-0).

Ze was ook de scheidsrechter bij de finale van het WK vrouwenvoetbal in 2019, tussen de Verenigde Staten en Nederland. Dat duel werd door de Leeuwinnen met 2-0 verloren.

Frappart is al sinds 2011 scheidsrechter in de Championnat National, de derde divisie van het mannenvoetbal in Frankrijk. Ze is nu ook een paar jaar actief op het hoogste niveau in haar geboorteland.

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, momenteel geblesseerd, maakte Frappart in 2019 mee. Ze leidde toen de wedstrijd om de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea. „Als iemand kwaliteit heeft, en dat heeft ze want anders zou ze niet voor deze wedstrijd zijn aangewezen, dan is het prima”, zei Van Dijk destijds. „Ik denk dat ze deze wedstrijd verdient. Kijk eens naar haar cv. Ze heeft al zoveel grote wedstrijden gefloten. Het geslacht van iemand is helemaal niet relevant.” Trainer Jürgen Klopp zei destijds al dat „de tijd er rijp voor is.”

Het duel met Letland maakt onderdeel uit van de tweede speelronde van de WK-kwalificatiereeks. In de eerste speelronde treft Oranje volgende week woensdag Turkije en dat duel staat onder leiding van de Engelsman Michael Oliver. João Pedro Silva Pinheiro uit Portugal is aangesteld voor Gibraltar - Nederland, op 30 maart.