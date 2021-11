Voetbal

De cijfers van de succesvolle WK-kwalificatiereeks van Oranje: hoofdrol Memphis Depay

Na het gemis van het WK in 2018 is het Nederlands elftal volgend jaar in Qatar weer van de partij tijdens de mondiale eindronde. De ploeg van Louis van Gaal bemachtigde dinsdagavond een ticket door in De Kuip tegen Noorwegen met 2-0 te winnen. Dit zijn de cijfers achter de succesvolle kwalificatiere...