Koude douche nieuwe trainer Tuchel: De Ligt en Bayern vliegen uit beker

Na een minuut of 20 zette Dayot Upamecano Bayern op voorsprong. De Franse verdediger kopte raak na een hoekschop van Joshua Kimmich.

Heel veel tijd had Freiburg niet nodig om gelijk te komen. Nicolas Höfler scoorde met een fraai schot van afstand, waar hij de gelegenheid voor kreeg na onzorgvuldig uitverdedigen van de thuisclub.

Flekken stond enigszins verrassend in het doel bij Freiburg. De Nederlandse international is weliswaar normaal gesproken altijd de eerste keus, maar in de voorgaande bekerrondes kreeg jeugdkeeper Noah Atubolu de kans om ervaring op te doen.

Bij Bayern speelde Matthijs de Ligt van het begin. Daley Blind en Ryan Gravenberch kregen geen speelminuten van de nieuwe trainer Thomas Tuchel.

Eerder op de avond plaatste Eintracht Frankfurt zich voor de halve finales door 1. FC Union Berlin te verslaan (2-0). Woensdag volgen nog de duels 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart en Leipzig - Borussia Dortmund.

Tekst gaat verder onder de tweet

Götze blinkt uit: ex-PSV’er knikkert Doekhi en Becker uit Duitse beker

Eintracht Frankfurt heeft de halve finale van de strijd om de Duitse voetbalbeker bereikt. De formatie van de Oostenrijkse trainer Oliver Glasner versloeg in de kwartfinales 1. FC Union Berlin. De wedstrijd in Frankfurt eindigde in 2-0.

Mario Götze was de grote vormgever tegen Union Berlin. Ⓒ ANP/HH

Binnen een kwartier al stond de thuisclub op 2-0 en beide keren was Randal Kolo Muani de doelpuntenmaker. Eerst rondde de Fransman fraai af in vrije positie, vervolgens profiteerde hij van een ’dubbele fout’ bij de tegenstander. Eerst balverlies op het middenveld, vervolgens veel te ver uitlopen van doelman Lennart Grill. Voormalig PSV’er Mario Götze stond aan de basis van beide doelpunten.

Tekst gaat verder onder de video

Danilho Doekhi en Sheraldo Becker waren basisspelers bij Union, dat eerder dit seizoen Ajax uitschakelde in de Europa League. Frankfurt is de nummer 6 van de Bundesliga, Union Berlin de nummer 3.