Officieel: PSV strikt doelman Walter Benitez voor drie jaar

PSV presenteert Benitez op social media als ’Our new 1.91 monster on goal’. Technisch directeur John de Jong is verguld met de komst van de ervaren 29-jarige goalie. „Walter is een zeer ervaren keeper die zich op hoog niveau en voor langere tijd heeft bewezen. Hij heeft bijna tweehonderd wedstrijden voor Nice gespeeld en was er geregeld aanvoerder. Onze scouting zag hem al op jonge leeftijd spelen in Argentinië en is hem blijven volgen toen hij naar Europa vertrok. Omdat we wisten dat zijn contract na dit seizoen afliep, hebben we de laatste maanden erg veel tijd en energie in zijn komst gestoken. Toen duidelijk was dat hij open stond voor een transfer naar PSV hebben we direct doorgepakt.”

De 1,91 meter lange Benitez heeft bij OGC Nice een sterk seizoen achter de rug en hield veertien keer de nul, het meest van alle keepers in de Franse Ligue 1. De goalie was eerder in onderhandeling met zijn Franse werkgever over contractverlenging, maar beide partijen kwamen er samen niet uit.

Rust op keepersfront

PSV hoopt met het aantrekken van een doelman als Benitez eindelijk weer rust op het keepersfront te krijgen. Het is de afgelopen jaren een komen en gaan van keepers geweest. Het gerommel begon toen toenmalig PSV-trainer Mark van Bommel in zijn tweede seizoen begon te twijfelen aan doelman Jeroen Zoet, toen die een mindere fase kende. De doelman, die dik zes seizoenen het PSV-doel had verdedigd en driemaal kampioen was geworden, moest uiteindelijk wijken voor Lars Unnerstall, waarna Zoet de wijk nam naar FC Utrecht. Unnerstall bleef onder de lat, toen Van Bommel zijn baan was kwijtgeraakt en Ernest Faber het stokje had overgenomen in het uiteindelijk vanwege corona gestaakte seizoen 2019/2020.

Omdat de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt een doelman onder de lat wilde hebben, die sterk was in het meevoetballen, werd met ingang van het seizoen 2020/2021 doelman Yvon Mvogo gehuurd van RB Leipzig. De Zwitserse goalie kon niet echt overtuigen, waarna PSV afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro de jonge, talentvolle doelman Joël Drommel overnam van FC Twente. Maar ook Drommel bleek niet de onomstreden doelman waar PSV naar op zoek was. De goalie behield lang het vertrouwen ondanks de nodige foutjes, maar bezweek uiteindelijk onder de druk, waarna Mvogo voor de slotfase van het seizoen zijn plek onder de lat overnam.

Van Nistelrooy wil zijn selectie op meerdere posities versterken.

„Bij het doorlichten van de selectie, kwamen we uit op twee prioriteiten: een doelman en een nummer 9, een spits. Als je hoog inzet op die positie, komen er namen op die ook voor jullie niet raar zijn. Soms is iemand transfervrij, zoals Benítez, soms niet. Hopelijk kunnen we de komende weken doorschakelen.” Luuk de Jong is een van de opties voor de spitspositie.

Enkele PSV’ers staan in de belangstelling van andere clubs, onder wie Cody Gakpo. „Het liefst krijg ik zo snel mogelijk duidelijkheid”, aldus Van Nistelrooy. „Maar je weet ook dat je gebonden bent aan een transferwindow. Hij weet wat hij wil. En of hij dan die keuze wil maken op voorhand of niet, dat is aan de speler.”

Middenvelder Ibrahim Sangaré wordt ook gelinkt aan een buitenlands avontuur. „Ik heb met hem gesproken, hoe ik zijn rol zie. Daar ging het vooral over. Sangaré wil heel graag blijven. Maar we weten hoe de transfermarkt werkt. Als er iets komt, weet je ook hoe laat het is”, aldus Van Nistelrooy.