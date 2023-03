Andy Murray verwacht deze zomer Russische tennissers op Wimbledon

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Murray verwacht deze zomer Russische tennissers op Wimbledon

13.48 uur: Andy Murray verwacht dat Russische en Wit-Russische tennissers komende zomer weer welkom zullen zijn op Wimbledon. De spelers werden vorig jaar verbannen door de All England Lawn Tennis Club na de Russische inval in Oekraïne.

Een van de consequenties was dat de overkoepelende organisaties in het tennis ATP (mannen) en WTA (vrouwen) geen punten voor de wereldranglijst toekenden.

„Het is een moeilijke situatie en ik voel mee met de spelers die vorig jaar niet konden spelen”, zei Murray bij de BBC. „Maar ik begrijp ook waarom het zo moeilijk is voor Wimbledon om een beslissing te nemen. Ik heb begrepen dat ze mogen spelen en ik ga niet gek worden als dat het geval is. Maar als Wimbledon een andere weg inslaat, zou ik daar begrip voor hebben.”

Murray ontving vorig jaar de Arthur Ashe Humanitarian Award voor zijn steun aan humanitaire inspanningen in Oekraïne. Hij doneerde bijna 600.000 euro van zijn prijzengeld in 2022.

Cambuur legt linksback Sylla ook voor komend seizoen vast

11.45 uur: Cambuur heeft zich ook voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van verdediger Sekou Sylla. De optie in het contract van de 24-jarige linksback is door de Friese club gelicht. Sylla kwam ruim een jaar geleden over van TOP Oss en speelde sindsdien zes wedstrijden voor Cambuur.

Cambuur moet vrezen voor degradatie. De ploeg van trainer Sjors Ultee staat laatste in de Eredivisie, met 16 punten. Afgelopen zondag was Cambuur met 4-1 te sterk voor Go Ahead Eagles.

Sylla tekende in de winter van 2022 tot de zomer van 2023. In zijn contract werd een optie voor een extra seizoen opgenomen.

Commercieel directeur Haverkort neemt afscheid van FC Emmen

11.00 uur: Ben Haverkort stopt per 1 april als commercieel directeur bij FC Emmen. Het duel met Excelsior van komende zaterdag is zijn laatste wedstrijd in functie bij de nummer 16 van de Eredivisie.

Haverkort deed per 1 januari al een stap terug. „De rol die sinds januari voor mij is gecreëerd past niet bij mijn persoon”, verklaarde Haverkort woensdag. „Om in voetbaltermen te spreken: als ik altijd scheidsrechter ben geweest, past het niet bij mij om daarna grensrechter te worden - met alle respect voor het vak, uiteraard.”

Haverkort was sinds 2017 werkzaam bij de club. De oud-voetballer en voormalig scheidsrechter speelde zelf tussen 1989 en 1995 voor FC Emmen.

Arantxa Rus bereikt hoofdtoernooi Indian Wells

09.27 uur: Arantxa Rus heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van Indian Wells. De beste tennisster van Nederland was in de tweede en laatste kwalificatieronde met 7-6 (1) 6-3 te sterk voor de Italiaanse Sara Errani.

De 32-jarige Rus zou afgelopen weekend in de finale van een ITF-toernooi nabij Indian Wells, in Arcadia, ook tegenover Errani staan, maar voor dat duel meldde de Nederlandse zich af.

Rus is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 130. Ze mocht begin dit jaar niet deelnemen aan de Australian Open. In september van vorig jaar stond ze voor het laatst in het hoofdschema van een WTA-toernooi.

In de openingsronde neemt Rus het op tegen een andere Italiaanse, Camila Giorgi. Zij is de nummer 46 van de wereld.

Milwaukee Bucks vergroot voorsprong met zege op Orlando Magic

08.11 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben hun voorsprong in de Eastern Conference van de NBA verder vergroot. De ploeg uit Wisconsin boekte een 134-123-zege op Orlando Magic.

Het was voor de Bucks alweer de achttiende overwinning in de laatste negentien wedstrijden. Alleen Philadelphia 76ers was afgelopen weekend te sterk. Milwaukee staat nu bovenaan in het oosten met 47 zeges tegen 18 nederlagen. Boston Celtics volgt met 45 overwinningen en 21 nederlagen.

Ondanks de afwezigheid van de niet fitte sterspelers Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday namen de Bucks een 70-60-voorsprong in de eerste helft. De bezoekers kwamen daarna niet meer in de problemen.

Brook Lopez was belangrijk met 26 punten, terwijl Khris Middleton en Jevon Carter goed waren voor 24 punten. Bobby Portis, Jae Crowder en Joe Ingles eindigden eveneens in de dubbele punten.