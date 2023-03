Belangrijke zege handballers op EK-kwalificatietoernooi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Handballers verslaan Kroatië in kwalificatietoernooi voor EK

21.23 uur: De Nederlandse handballers hebben een belangrijke zege geboekt op Kroatië in het kwalificatietoernooi voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Oranje zegevierde met 32-27 in het Indoor Sportcentrum Eindhoven, na een voorsprong van 15-13 bij rust. Kay Smits was met acht treffers aardig op schot voor de thuisploeg.

Nederland en Kroatië hebben nu twee van de drie poulewedstrijden gewonnen. Beide ploegen treffen elkaar komende zondag opnieuw, maar dan in Osijek. Ook Griekenland komt woensdagavond op 4 punten als het wint bij België.

Oranje besluit het kwalificatietoernooi met wedstrijden tegen België en Griekenland. De twee beste teams van iedere poule en vier beste nummers drie van alle groepen kwalificeren zich voor de Europese eindronde van 2024.

Bondscoach Staffan Olsson hield anderhalve maand geleden een goed gevoel over aan het WK, waar Oranje drie wedstrijden won en er ook drie verloor. Nederland wist daarmee de kwartfinales niet te bereiken en eindigde als veertiende.

Oranje probeerde tegen de Kroaten snel om te schakelen. De thuisploeg wilde zo voorkomen dat de fysiek sterke tegenstanders zich goed konden groeperen rond de eigen cirkel. Dat lukte vrij aardig. Luc Steins verdeelde het spel en zette vooral voor rust keer op keer een ploeggenoot oog in oog met de doelman van Kroatië. Vooral Smits wist wel raad met de kansen die hij kreeg. Hij benutte zijn eerste acht doelpogingen, maar vond in de tweede helft steeds moeizamer het doel.

Oranje legde in de openingsfase van de tweede helft de basis voor de zege, toen het uitliep van 15-13 naar 21-14. „Daarna kregen we het lastiger”, erkende spelmaker Steins na afloop voor de microfoon van Ziggo Sport. „Ik vond dat Ivar Stavast het toen heel goed deed bij ons. Hij is groot en sterk, hem hadden we toen echt nodig. Kroatië is een ploeg met stuk voor stuk goede spelers. Ik denk dat we hebben laten zien dat wij ook een compleet team vormen.”

AZ plaatst netten voor deel tribune voor thuisduel met Lazio

18.53 uur: AZ neemt voor de tweede wedstrijd in de achtste finales van de Conference League tegen Lazio de nodige voorzorgsmaatregelen, om problemen met supporters te voorkomen. Zo worden er netten geplaatst voor een deel van de zogenoemde Van der Ben-tribune.

De Alkmaarders, die dinsdag het eerste duel in Italië met 2-1 wonnen, vrezen een zware straf van de UEFA als er opnieuw voorwerpen op het veld worden gegooid. Tijdens de Europese wedstrijd tegen FC Vaduz moesten dit seizoen al enkele vakken leeg blijven, als gevolg van door de UEFA opgelegde sancties.

De wedstrijd tegen Lazio is volgende week donderdag. AZ meldde woensdagmiddag al 15.000 kaarten voor het duel te hebben verkocht.

Rajiv van La Parra maakt seizoen af bij Almere City

17.04 uur: Rajiv van La Parra maakt het seizoen af bij Almere City FC. De 31-jarige aanvaller was transfervrij. Hij genoot zijn opleiding bij Feyenoord en speelde 97 duels voor het eerste elftal van sc Heerenveen. De voormalig jeugdinternational voetbalde in Engeland voor Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town en Middlesbrough FC.

„Ik zocht een club om weer aan voetballen toe te komen en de klik bij Almere City FC was er meteen”, vertelt Van La Parra op de website van zijn nieuwe club. „Als je ziet wat er hier allemaal gebeurt om als club elke dag beter te worden, dan kun je daar alleen maar ontzag voor hebben.”

Almere City wint vrijdag de derde periodetitel van de Keuken Kampioen Divisie als het Jong Utrecht verslaat. De club staat op dit moment op de derde plaats van de ranglijst van de eerste divisie.

Pékerman niet langer bondscoach van voetballers Venezuela

16.28 uur: José Pékerman is niet langer de bondscoach van Venezuela. De 73-jarige Argentijn had de nationale ploeg sinds 2021 onder zijn hoede. Pékerman wist zich met het Zuid-Amerikaanse land niet te kwalificeren voor het WK in Qatar.

„Het is essentieel voor de FVF dat alle betrokkenen in ons team de hoogste normen van inzet en betrokkenheid delen”, meldt de Venezolaanse bond in een korte verklaring.

Pékerman, die in Venezuela een contract voor vijf jaar had getekend, was in het verleden ook bondscoach van Argentinië en Colombia.

3x3 basketbalsters tegen titelhouder Frankrijk in groepsfase WK

14.47 uur: De Nederlandse 3x3 basketbalsters nemen het op het WK in de groepsfase op tegen titelhouder Frankrijk. Oranje werd bij de loting ook gekoppeld aan Spanje, Oostenrijk en Brazilië.

De Nederlandse mannen spelen tegen Mongolië, Zwitserland, Japan en een nader te bepalen tegenstander. De mannenploeg van Oranje werd in 2017 en 2018 tweede op het WK.

Het WK wordt van 30 mei tot 4 juni gespeeld in Wenen.

Organisatie Vuelta geeft wildcards aan Spaanse ProTeams

14.33 uur: De organisatie van de Ronde van Spanje heeft zijn wildcards uitgedeeld aan de Spaanse ProTeams Burgos-BH en Caja Rural-Seguros RGA. De overige twintig ploegen waren automatisch al verzekerd van deelname.

Naast de achttien WorldTour-teams rijden ook Lotto Dstny en TotalEnergies de Vuelta. Het zijn de twee hoogste genoteerde ProTeams op de UCI Team Ranking van 2022.

De Ronde van Spanje begint op 26 augustus in Barcelona en eindigt op 17 september in Madrid. Remco Evenepoel, de winnaar van vorig jaar, slaat de komende editie over.

Murray verwacht deze zomer Russische tennissers op Wimbledon

13.48 uur: Andy Murray verwacht dat Russische en Wit-Russische tennissers komende zomer weer welkom zullen zijn op Wimbledon. De spelers werden vorig jaar verbannen door de All England Lawn Tennis Club na de Russische inval in Oekraïne.

Een van de consequenties was dat de overkoepelende organisaties in het tennis ATP (mannen) en WTA (vrouwen) geen punten voor de wereldranglijst toekenden.

„Het is een moeilijke situatie en ik voel mee met de spelers die vorig jaar niet konden spelen”, zei Murray bij de BBC. „Maar ik begrijp ook waarom het zo moeilijk is voor Wimbledon om een beslissing te nemen. Ik heb begrepen dat ze mogen spelen en ik ga niet gek worden als dat het geval is. Maar als Wimbledon een andere weg inslaat, zou ik daar begrip voor hebben.”

Murray ontving vorig jaar de Arthur Ashe Humanitarian Award voor zijn steun aan humanitaire inspanningen in Oekraïne. Hij doneerde bijna 600.000 euro van zijn prijzengeld in 2022.

Cambuur legt linksback Sylla ook voor komend seizoen vast

11.45 uur: Cambuur heeft zich ook voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van verdediger Sekou Sylla. De optie in het contract van de 24-jarige linksback is door de Friese club gelicht. Sylla kwam ruim een jaar geleden over van TOP Oss en speelde sindsdien zes wedstrijden voor Cambuur.

Cambuur moet vrezen voor degradatie. De ploeg van trainer Sjors Ultee staat laatste in de Eredivisie, met 16 punten. Afgelopen zondag was Cambuur met 4-1 te sterk voor Go Ahead Eagles.

Sylla tekende in de winter van 2022 tot de zomer van 2023. In zijn contract werd een optie voor een extra seizoen opgenomen.

Commercieel directeur Haverkort neemt afscheid van FC Emmen

11.00 uur: Ben Haverkort stopt per 1 april als commercieel directeur bij FC Emmen. Het duel met Excelsior van komende zaterdag is zijn laatste wedstrijd in functie bij de nummer 16 van de Eredivisie.

Haverkort deed per 1 januari al een stap terug. „De rol die sinds januari voor mij is gecreëerd past niet bij mijn persoon”, verklaarde Haverkort woensdag. „Om in voetbaltermen te spreken: als ik altijd scheidsrechter ben geweest, past het niet bij mij om daarna grensrechter te worden - met alle respect voor het vak, uiteraard.”

Haverkort was sinds 2017 werkzaam bij de club. De oud-voetballer en voormalig scheidsrechter speelde zelf tussen 1989 en 1995 voor FC Emmen.

Arantxa Rus bereikt hoofdtoernooi Indian Wells

09.27 uur: Arantxa Rus heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van Indian Wells. De beste tennisster van Nederland was in de tweede en laatste kwalificatieronde met 7-6 (1) 6-3 te sterk voor de Italiaanse Sara Errani.

De 32-jarige Rus zou afgelopen weekend in de finale van een ITF-toernooi nabij Indian Wells, in Arcadia, ook tegenover Errani staan, maar voor dat duel meldde de Nederlandse zich af.

Rus is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 130. Ze mocht begin dit jaar niet deelnemen aan de Australian Open. In september van vorig jaar stond ze voor het laatst in het hoofdschema van een WTA-toernooi.

In de openingsronde neemt Rus het op tegen een andere Italiaanse, Camila Giorgi. Zij is de nummer 46 van de wereld.

Milwaukee Bucks vergroot voorsprong met zege op Orlando Magic

08.11 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben hun voorsprong in de Eastern Conference van de NBA verder vergroot. De ploeg uit Wisconsin boekte een 134-123-zege op Orlando Magic.

Het was voor de Bucks alweer de achttiende overwinning in de laatste negentien wedstrijden. Alleen Philadelphia 76ers was afgelopen weekend te sterk. Milwaukee staat nu bovenaan in het oosten met 47 zeges tegen 18 nederlagen. Boston Celtics volgt met 45 overwinningen en 21 nederlagen.

Ondanks de afwezigheid van de niet fitte sterspelers Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday namen de Bucks een 70-60-voorsprong in de eerste helft. De bezoekers kwamen daarna niet meer in de problemen.

Brook Lopez was belangrijk met 26 punten, terwijl Khris Middleton en Jevon Carter goed waren voor 24 punten. Bobby Portis, Jae Crowder en Joe Ingles eindigden eveneens in de dubbele punten.