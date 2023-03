Milwaukee Bucks blijven ondanks niet fitte ’Greek Freak’ Giannis winnen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Milwaukee Bucks vergroot voorsprong met zege op Orlando Magic

08.11 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben hun voorsprong in de Eastern Conference van de NBA verder vergroot. De ploeg uit Wisconsin boekte een 134-123-zege op Orlando Magic.

Het was voor de Bucks alweer de achttiende overwinning in de laatste negentien wedstrijden. Alleen Philadelphia 76ers was afgelopen weekend te sterk. Milwaukee staat nu bovenaan in het oosten met 47 zeges tegen 18 nederlagen. Boston Celtics volgt met 45 overwinningen en 21 nederlagen.

Ondanks de afwezigheid van de niet fitte sterspelers Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday namen de Bucks een 70-60-voorsprong in de eerste helft. De bezoekers kwamen daarna niet meer in de problemen.

Brook Lopez was belangrijk met 26 punten, terwijl Khris Middleton en Jevon Carter goed waren voor 24 punten. Bobby Portis, Jae Crowder en Joe Ingles eindigden eveneens in de dubbele punten.