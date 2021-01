Waterpolovrouwen nog één overwinning verwijderd van Olympische Spelen

De twee nog beschikbare tickets voor Tokio gaan naar de beide winnaars van de semi-finales.

Simone van der Kraats was de topschutter, met zes treffers. Sabrina van der Sloot maakte er drie, Maud Megens, Iris Wolves, Bente Rogge en Brigitte Sleeking twee. „We hebben geprobeerd ons goed op dit duel voor te bereiden”, zei Rogge bij Ziggo Sport. „Snel spelen, snel afronden en dat tot de laatste seconde vasthouden. Maar in ons hoofd waren we eigenlijk al met de wedstrijd tegen Griekenland bezig.”

Griekenland versloeg Slowakije in de kwartfinale: 22-3. Oranje had deze tegenstander eerder met 22-2 overwonnen. De ontmoeting tussen Nederland en Griekenland is zaterdag om 18.00 uur.

Finale zonder spanning

De andere halve finale gaat tussen Hongarije en Italië. Zondag wordt er nog wel een finale gespeeld, maar die is na het verdelen van de tickets voor Tokio niet meer dan een formaliteit.