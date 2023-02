AC Milan wint nipt van Spurs dankzij vroege goal

De Italianen kenden voor eigen publiek een droomstart. Het was al in de zevende minuut raak via Brahim Diaz. De kleine Spanjaard was trefzeker in de rebound. Eerst was er een schot van Theo Hernández waarbij doelman Fraser Forster redding bracht. Ook de rebound van Díaz wist de keeper met een hand te keren. De derde poging, opnieuw door de Spanjaard maar nu met het hoofd, was onhoudbaar voor Forster. Veel grote kansen konden de Spurs, waar Kane flink werd aangepakt, er in de eerste helft en in het grootste deel van de tweede helft niet tegenover zetten.

Tottenham ging op zoek naar de gelijkmaker, maar de Engelsen kregen nauwelijks kansen. Pas op slag van rust trof een bal van Harry Kane de lat, maar even daarvoor bleek de topschutter ook nog buitenspel te hebben gestaan.

Kansen

Ook in de tweede helft waren er nauwelijks kansen voor de Spurs op de 1-1. Het was Charles De Ketelaere die met een kwartiertje op de klok de 2-0 had moeten maken. De Belg kon een voorzet van Giroud zo binnen tikken, maar hij miste jammerlijk. Snel daarna was er opnieuw een grote kans voor de Italianen, maar Malick Thiaw kopte naast.

De returnwedstrijd tussen de Spurs en Milan in in Londen is op 8 maart.

Bekijk hier het programma in de Champions League