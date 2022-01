Politie bevestigt dat Rai Vloet bestuurder was bij dodelijk ongeval op A4

,,Naar omstandigheden gaat het redelijk. Er gaat natuurlijk geen dag voorbij, dat ik niet denk aan het ongeluk of de tragische gevolgen ervan. Ik zou heel graag willen, dat ik de tijd kon terugdraaien. Dat gaat helaas niet. Voor de familie is het het allerergste. Ik leef elke dag enorm met hen mee”, aldus Vloet in een video-interview op de website van Heracles.

Enkele dagen na het ongeval werd al duidelijk, dat de bestuurder een bekennende verklaring had afgelegd. De Telegraaf meldde op 19 november vorig jaar, dat de andere inzittende, een vriend van Vloet en oud-profvoetballer van Jong PSV en FC Eindhoven, de dag na het ongeval al in de groepsapp van zijn amateurclub UNA had gemeld, dat hij niet de bestuurder was en niet onder invloed verkeerde, waaruit afgeleid kon worden, dat Vloet waarschijnlijk de bestuurder was.

Juridisch traject

Vloet wacht nu een juridisch traject. In afwachting van de rechtszaak vindt de club, dat de speler weer de mogelijkheid moet worden geboden om zijn vak uit te oefenen. ,,De verwachting is dat het een tijd gaat duren, voordat er een juridisch vervolg komt. Het is niet duidelijk hoe lang dat precies gaat zijn, maar in afwachting daarvan kan hij zijn werkzaamheden hervatten”, aldus technisch directeur Tim Gilissen.

Vloet raakte lichtgewond bij het ongeval en moest medische behandeling ondergaan. Maar vooral de mentale klap heeft nagedreund, vertelt hij in het interview. ,,Net nadat alles gebeurd was, heb ik een operatie ondergaan. Nadat ik het ziekenhuis heb mogen verlaten, ben ik naar mijn familie gegaan. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met hen, maar ook met een psycholoog, mensen van de club en vrienden die dicht bij me staan. Vervolgens ben ik weer gaan trainen met een personal trainer.”

Niet over een nacht ijs

Inmiddels vinden Vloet en Heracles het weer tijd geworden, dat hij zijn oude stiel oppakt. Volgens de club uit Almelo is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. ,,We hebben de afgelopen periode meerdere keren met Rai over de situatie gesproken. Daarna hebben we het er intern met elkaar over gehad en extern advies ingewonnen. Op basis van die gesprekken zijn we van mening dat hij weer deel uit kan maken van de selectie”, aldus Gilissen.

"We willen niet op de stoel van de rechter gaan zitten"

,,We vinden dat we het recht zijn beloop moeten laten, we kunnen en willen niet op de stoel van de rechter gaan zitten. We willen Rai als goed werkgever de kans geven zijn werk weer te hervatten, maar het blijft een vreselijke situatie met heel veel verdriet, vooral voor de getroffen familie. Natuurlijk is het een lastige beslissing, en we snappen heel goed dat die emoties oproept, ook bij onszelf, maar het is een weloverwogen besluit. Rai sluit vanaf vandaag aan bij de groep en is, als hij weer helemaal wedstrijdfit is, ook weer beschikbaar voor wedstrijden.”

Opgelucht

Gilissen geeft aan, dat Heracles in eerste instantie ook de optie heeft overwogen om Vloet op staande voet te ontslaan vanwege de ernst van wat er is gebeurd. ,,In het begin ligt alles op tafel. Maar toen we er langer over hadden nagedacht en we ons meer in de situatie hadden verdiept, was dat voor ons geen optie meer. Het is een beladen situatie, waar we intern goed met elkaar over hebben gesproken. En waarvoor we ook extern adviezen hebben ingewonnen. Daar is uiteindelijk deze beslissing uit voortgekomen.”

Vloet is opgelucht dat hij weer actief kan zijn op het voetbalveld, al heeft hij wel gemengde gevoelens, vertelt hij in het video-interview. ,,Het is een dubbel gevoel. Ik ben blij dat ik weer deel kan uitmaken van de groep en langzamerhand weer mijn leven kan oppakken. Aan de andere kant weet ik ook dat de familie dat niet kan en dat maakt het iedere dag weer lastig.”