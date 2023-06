LIVE Wie wint de Conference League, Fiorentina of West Ham United?

In de Fortuna Arena in Praag wordt woensdagavond de finale gespeeld. Ⓒ ANP/HH

In de tijd van The Beatles vierde zowel Fiorentina als West Ham United zijn laatste Europese trofee. Beide clubs wonnen de Europa Cup II in respectievelijk 1961 en 1965. Een van de twee maakt woensdagavond in Praag een eind aan die lange droogte door de Conference League te winnen.