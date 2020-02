Jeffrey Hoogland ook naar Zomerspelen in Tokio

Net als tijdens de bike-off in het Zwitserse Grenchen was Hoogland als afmaker óók nu sneller dan Matthijs Büchli, waarmee de blonde spierbundel zich evenals Harrie Lavreysen in de ploeg voor Tokio reed.

De vierde man, Büchli, werd zoals gebruikelijk in een eerdere fase als afmaker ingezet. Om - tevergeefs - voor de laatste maal te laten zien dat hij sneller was dan Hoogland.

Het is donderdag op de keirin aan Büchli om te tonen dat hij in aanmerking komt voor de vierde olympische sprintplek, waar de selectiecommissie volgende week over beslist. Dan zal er een wegrenner moeten sneuvelen.