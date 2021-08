LIVE: Achterstand PSV tegen Benfica, AZ achter tegen Celtic

Volg de Europese wedstrijden van woensdag op de voet via het scorebord van Telesport.

PSV kent geen verrassingen in de basisopstelling. Trainer Roger Schmidt heeft voor elf namen gekozen die eerder in het seizoen al voor succes zorgden bij PSV.

De aftrap in het Estádio da Luz is om 21.00 uur. De return volgt dinsdag in Eindhoven.

Plaatsing voor de groepsfase van de Champions League levert PSV ongeveer 35 miljoen euro op.

Teun Koopmeiners Ⓒ ANP

AZ

AZ begint met Teun Koopmeiners tegen Celtic in de eerste wedstrijd in de play-offs van de Europa League. De aanvoerder die de komende weken een transfer naar een buitenlandse club hoopt te maken, was in de verloren competitiewedstrijd tegen RKC nog invaller.

Coach Pascal Jansen had eerder al laten weten dat keeper Hobie Verhulst in het doel staat in Glasgow. De trainer vond het nog te vroeg om de onlangs aangetrokken Deense doelman Peter Vindahl Jensen al op te stellen.

De returnwedstrijd tegen Celtic is volgende week in Alkmaar.

Bekijk ook: Vroege barst in het vertrouwen bij het nieuwe AZ

Conference League

Behalve PSV en AZ spelen ook Feyenoord en Vitesse nog, donderdag in de play-offs van de Conference League.