PSV wacht tegen Benfica duel om 35 miljoen euro

De aftrap in het Estádio da Luz is om 21.00 uur. De return volgt dinsdag in Eindhoven.

Plaatsing voor de groepsfase van de Champions League levert PSV ongeveer 35 miljoen euro op. Regerend landskampioen Ajax is al zeker van een plek in het hoofdtoernooi.

AZ

AZ komt ook in actie, in de play-offs van de Europa League. De Alkmaarders moeten over twee duels zien af te rekenen met Celtic, de nummer 2 uit de Schotse competitie van vorig seizoen.

De eerste wedstrijd is in Glasgow, om 20.45 uur Nederlandse tijd. De return volgt volgende week donderdag in Alkmaar. De competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard van komend weekeinde is op verzoek van AZ verplaatst.

Conference League

Behalve PSV en AZ spelen ook Feyenoord en Vitesse nog, donderdag in de play-offs van de Conference League.

Volg de Europese wedstrijden van woensdag op de voet via het scorebord van Telesport.