Dortmund rekent voor rust al af met Besiktas

Dortmund kende een betrekkelijk eenvoudige avond in Istanbul. Jude Bellingham opende na twintig minuten de score op aangeven van Thomas Meunier. De Brit vervulde vervolgens op slag van rust zelf de assisterende rol bij een goal van Erling Braut Haaland. De Noor had eerder al moeten scoren op aangeven van de in de basis startende Donyell Malen, maar toen stond zijn vizier nog niet op scherp.

Na rust gold dat vooral voor Michy Batshuayi, die meermaals de mogelijkheid had om de spanning terug in de wedstrijd te brengen, maar steevast te veel tijd nodig had. Aan de andere kant kregen Bellingham en Haaland kansen om hun tweede te maken, maar ook zij wisten het net niet te vinden. In de blessuretijd raakte Ansgar Knauff nog de lat. De Turken deden nog wel wat terug via een rake kopbal van Francisco Montero, maar de tijd was te spaarzaam om nog een gelijkmaker af te dwingen.

Droomdebuut Sheriff Tiraspol

Voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League doet er een club uit Moldavië mee. De landskampioen Sheriff Tiraspol ontving in eigen huis Shakhtar Donetsk. Na iets meer dan een kwartier voegde Sheriff zich bij de 145 clubs die hen voorgingen met het maken van een doelpunt in het Miljardenbal. Niet veel van die 145 zullen een mooiere eerste treffer hebben gemaakt. Adama Traoré kreeg de voorzet van Cristiano iets achter zich, maar dat belette hem niet om met een knappe volley de bal tegen de touwen te rammen. Na rust werd het feest nog groter, toen Momo Yansane een voorzet van wederom Cristiano knap binnenkopte.