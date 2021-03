Ruiters ontvluchten Sunshine Tour vanwege vrees voor paardenvirus

Nadat bekend is geworden dat er een paard op dat evenement in Vejer de la Frontera verblijft dat de symptomen heeft van de dodelijke ziekte, hebben veel ruiters (onder wie tien Nederlanders) hun biezen gepakt of zijn druk doende zich uit de voeten te maken.

Volgens een persbericht van de organisatie betreft het een uit België afkomstige viervoeter die tot 22 februari meedeed aan de wedstrijden. Vier dagen later kreeg het concours te horen dat het dier koorts had gekregen, waarna het in quarantaine werd gezet. Testen op het rhino-virus wezen uit dat het paard niet was besmet. Vandaag waren er bij het paard echter neurologische verschijnselen te zien die duiden op rhinopneumonie.

Dat nieuws verspreidde zich snel onder de honderden aanwezige ruiters overal uit Europa vandaan. Wat juist werd getracht om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen – niet te veel reizen – gebeurde donderdagmiddag en –avond: het overgrote deel van de paardenmensen wilden halsoverkop vertrekken. De Sunshine Tour zou nog vier weken duren, maar wordt dit weekend afgelast.

Het is de vraag hoe ver de vrachtwagens die alle windstreken opgaan, kunnen komen. Met name de deelnemers die ver moeten reizen, moeten onderweg een paar keer stoppen om de paarden te verzorgen. Dat gebeurt doorgaans bij stallen langs de vaste routes, maar veel daarvan zijn als gevolg van de uitbraak van het virus niet toegankelijk.