Voormalig Feyenoorder Henk Vos moet vrezen voor celstraf

De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord, RBC, Standard Luik en NAC Breda heeft volgens de officier van justitie in juni 2016 een beveiliger mishandeld tijdens het Westlandse Crossfestival in het Zuid-Hollandse Honselersdijk.

„De verdachte heeft zich schandalig gedragen”, zo luidde de verklaring. De security-medewerker zou een gebroken neus hebben opgelopen.

De officier van justitie beschikt over verklaringen van twee collega’s van het slachtoffer en vond bovendien bloed van de beveiliger op een schoen van Vos.

De oud-voetballer, tegenwoordig trainer van de Zevenbergse amateurclub Virtus, ontkent in alle toonaarden. Hij stelt dat er sprake is geweest van een vergissing en dat daardoor ook hij slachtoffer is geworden. Volgens zijn advocaat is Vos door collega-beveiligers, die hem ten onrechte aanzagen voor de dader, ’op heftige wijze in elkaar geslagen’.