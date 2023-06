Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Stuttgart zet tegen HSV forse stap naar handhaving in Bundesliga

22:44 uur VfB Stuttgart heeft in de eerste wedstrijd om promotie-degradatie in Duitsland afstand genomen van Hamburger SV. In de Mercedes-Benz Arena in Stuttgart won de nummer 16 van de Bundesliga met 3-0 van de nummer 3 van het tweede niveau.

Konstantinos Mavropanos opende al in de eerste minuut de score voor Stuttgart. Uit een corner kopte de Griek raak. Serhou Guirassy kon de marge zelfs verdubbelen uit een strafschop na een overtreding van Ludovit Reis, maar zijn inzet werd gestopt door doelman Daniel Fernandes. Na de rust werd het alsnog 2-0. Josha Vagnoman, geboren in Hamburg en vorige zomer overgekomen van HSV, tikte binnen. Guirassy zorgde kort daarop voor het derde doelpunt.

Anssi Suhonen werd nog met rood van het veld gestuurd bij HSV, dat vorig seizoen in de play-offs tegen Hertha BSC naast promotie greep.

De returnwedstrijd in Hamburg is maandag.

3x3 basketbalsters stranden op WK in groepsfase

21:29 uur De 3x3 basketbalsters zijn bij het WK in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen gestrand in de groepsfase. Het team leed in de vierde en laatste groepswedstrijd tegen regerend wereldkampioen Frankrijk met 21-8 de derde nederlaag en eindigde als laatste in de groep.

De Nederlandse ploeg moest het in de wedstrijden tegen Spanje en Frankrijk doen zonder Loyce Bettonvil die een enkelblessure had opgelopen in de wedstrijd tegen Brazilië. Tegen Spanje wonnen Kiki Fleuren, Julia Jorritsma en Natalie van den Adel nog met 19-13. Tegen de Franse basketbalsters was het drietal zonder wisselspeelster kansloos.

De basketbalsters waren de groepsfase dinsdag begonnen met nederlagen tegen Oostenrijk en Brazilië.

Olmo verlengt tot medio 2027 bij RB Leipzig

19:42 uur Dani Olmo heeft zijn contract bij RB Leipzig verlengd tot medio 2027. De Spaanse international had nog een contract tot 2024 bij de nummer 3 uit de Duitse Bundesliga.

Olmo speelt sinds januari 2020 in Leipzig en heeft het er goed naar zijn zin. In 122 wedstrijden scoorde de voormalige jeugdspeler van Barcelona 21 keer en was hij goed voor 29 assists. Met Leipzig won hij vorig seizoen de Duitse beker en staat hij komende zaterdag opnieuw in de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt. "RB Leipzig is een fantastische club in een fantastische stad met fantastische fans. Ik ben heel blij met mijn contractverlenging", zei Olmo.

Oleksiak mist WK zwemmen door schouderblessure

19:00 uur Penny Oleksiak kan niet deelnemen aan de WK zwemmen in juli in het Japanse Fukuoka. De Canadese olympisch kampioene van Rio de Janeiro 2016 heeft te veel last van een schouderblessure, meldt de Canadese zwembond.

Oleksiak won olympisch goud in 2016 op de 100 meter vrije slag, waarmee ze de opvolgster werd van Ranomi Kromowidjojo. Met nog eens twee keer zilver en vier keer brons op de Spelen in 2016 en 2021 in Tokio, is ze de succesvolste olympisch atlete aller tijden van Canada.

De Canadese was vorig jaar in augustus geopereerd aan een knieblessure en had bij de Mare Nostrum-wedstrijden in Barcelona vorige maand haar rentree gemaakt. Na die wedstrijden, waar Oleksiak last kreeg van haar schouder, werd besloten dat het beter is voor haar om zich op haar herstel te richten dan op de WK die van 14 tot en met 30 juli worden gehouden.

Wedstrijd Johan Cruijff Schaal vervroegd vanwege CL-duel PSV

15.51 uur: De KNVB vervroegt de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV van zondag 6 augustus naar vrijdag 4 augustus. Door de verschuiving kan de Eindhovense club zich optimaal voorbereiden op de eerste wedstrijd in de derde voorronde in de Champions League.

Volgens de KNVB werd er bij het intekenen van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in het competitieprogramma al rekening mee gehouden dat deze wedstrijd een andere datum kon krijgen vanwege de voorronde van de Champions League.

De 27e editie van de Johan Cruijff Schaal begint vrijdag 4 augustus om 20.00 uur in De Kuip in Rotterdam, het stadion van de landskampioen.

Harder en Eriksson tekenen bij Bayern München

14.50 uur: Pernille Harder en Magdalena Eriksson verruilen de vrouwenploeg van Chelsea voor Bayern München. De Deense en Zweedse speelster, die samen een koppel vormen, hebben een contract voor drie seizoenen getekend bij de Duitse kampioen.

„FC Bayern is een geweldige club, de spelers en het team hebben veel potentieel. Ik kijk er ook naar uit om na drie jaar naar Duitsland terug te keren”, aldus de 27-jarige Harder. Ze speelde eerder al bij Wolfsburg. In 2019 kocht Chelsea haar voor 300.000 euro van Wolfsburg en dat was toen het hoogste transferbedrag ooit voor een voetbalster.

De 29-jarige Eriksson kwam sinds 2017 uit voor Chelsea. Met Harder haalde ze met de Engelse ploeg een aantal keren de landstitel en de FA Cup. In 2021 verloren Harder en Eriksson met Chelsea de finale van de Champions League tegen Barcelona.

Tudor vertrekt bij Olympique Marseille

14.49 uur: De Kroaat Igor Tudor vertrekt als coach bij Olympique Marseille. Voorzitter Pablo Longoria van de Franse heeft dat bekendgemaakt.

„We accepteren en respecteren de wens van onze coach Igor Tudor om het avontuur komend seizoen niet voort te zetten”, aldus Longoria.

De 45-jarige Tudor begon vorig jaar zomer bij de club. Hij volgde toen de Argentijn Jorge Sampaoli op. Hij had nog een doorlopend contract, maar zegt om persoonlijke en professionele redenen niet verder te willen.

Olympique Marseille staat met nog een speelronde te gaan derde in de Ligue 1.

BMX’er Kimmann maakt rentree in wereldbekerwedstrijd in Turkije

14.10 uur: BMX’er Niek Kimmann maakt dit weekend zijn rentree bij de wereldbekerwedstrijden in het Turkse Sakarya. De olympisch kampioen brak in februari bij de eerste wedstrijd van dit seizoen in het Amerikaanse Houston zijn sleutelbeen.

Voor Kimmann en de andere Nederlandse BMX’er start met de wereldbekerwedstrijden een belangrijke fase in het kwalificatietraject richting de Spelen volgend jaar in Parijs, zegt bondscoach Martijn Jaspers.

„We hebben vanaf oktober geen grote wedstrijden gehad en zullen de komende weken zien in welk speelveld we moeten presteren, ook omdat we nu pas voor het eerst in acht maanden weer de sporters van buiten Europa tegenkomen. Er zijn voor de olympische ranking al punten gehaald, maar in deze wereldbeker in Turkije en die van later deze maand op Papendal kunnen we wel flinke stappen zetten op die ranglijst. Bovendien begint onze eigen ranking die recht geeft op de beschikbare startplaatsen voor Parijs 2024. Al met al een belangrijk moment”, aldus Jaspers

Behalve Kimmann komen ook Dave van der Burg, Merel Smulders en Judy Baauw weer in actie na blessureleed. De selectie bestaat verder uit Mitchel Schotman, Jaymio Brink en Laura Smulders.

Oud-speler Martens assistent-trainer bij AZ

13.17 uur: Maarten Martens gaat bij AZ aan de slag als assistent-trainer van coach Pascal Jansen. De oud-speler was dit seizoen coach van Jong AZ. Deze functie gaat Jan Sierksma bekleden, die promotie maakt nadat hij met de Alkmaarse jeugdploeg de prestigieuze Youth League won.

Martens heeft een contract getekend tot medio 2025. Hij krijgt ook een rol als ’transitiecoach’. De 38-jarige Belg gaat daarbij jeugdspelers begeleiden naar het eerste elftal en A-selectiespelers die bij Jong AZ mee mogen spelen. Martens was al langer in gesprek over een nieuwe functie. Martens: „Het duurde even omdat we met veel belangrijke andere dingen bezig waren, zowel bij het eerste elftal als bij Jong AZ. Dat was voor mij het allerbelangrijkste op dat moment.”

Hij is blij met een veelzijdige rol. „Ik ga zelf veel opsteken van de andere trainers en een meerwaarde proberen te zijn voor hen en de spelersgroep. Ik wil altijd blijven bijleren. Daarnaast zal ik meerdere trainingen uitzetten en een rol vervullen in het analyseren van Europese tegenstanders.”

Martens speelde in zijn actieve loopbaan 225 wedstrijden voor AZ, waarin hij 45 keer scoorde. Hij kwam negen keer uit voor het Belgische nationale elftal.

Volleybalsters verliezen ook van Brazilië in Nations League

12.46 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben in het Japanse Nagoya ook hun tweede duel in de Nations League verloren. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski verloor met 3-0 van Brazilië. De setstanden waren 25-23 25-23 25-21 voor de Zuid-Amerikaanse vrouwen.

Oranje ging in de eerste wedstrijd met 3-1 onderuit tegen Duitsland, het vaderland van Koslowski

Nederland kreeg in de eerste twee sets kansen tegen de Braziliaanse vrouwen, die vorig jaar in Nederland als tweede eindigden bij het WK. In de eerste set begonnen de Nederlandse vrouwen goed en pakten een voorsprong. Maar in de slotfase van de set kwam Brazilië terug en pakte de setwinst . In de tweede set slaagden de Nederlandse vrouwen erin terug te komen van een achterstand. Maar Brazilië maakte het opnieuw af. In de derde set kon Oranje de wedstrijd niet meer verlengen. Brazilië sloeg al vroeg een gaatje van vier punten. Nederland slaagde er niet meer in dit goed te maken. Elles Dambrink was topscorer bij de Nederlandse vrouwen met 12 punten.

Nederland speelt vrijdag tegen de Dominicaanse Republiek. Zaterdag is China is tegenstander. Later in juni volgen nog speelweken in Hongkong en Bangkok.

Cavendish rijdt criterium in Maastricht

10.59 uur: Mark Cavendish start vrijdagavond in een wielercriterium in Maastricht. De organisatie van de RSM-Wealer Ronde van Maastricht heeft het Britse sprintfenomeen op het laatste moment vastgelegd.

Cavendish maakte vorige week op de rustdag van de Giro d’Italia bekend dat hij na dit seizoen zijn loopbaan beëindigt. In zijn laatste Ronde van Italië won hij zondag in Rome de laatste etappe. Hij rijdt volgende maand zijn laatste Tour de France.

Naast Cavendish verschijnen in Maastricht onder anderen ook zijn Italiaanse ploeggenoot Gianni Moscon, Koen Bouwman, Jos van Emden en Oscar Riesebeek aan de start.

Bondscoach Delmée geeft talentvolle hockeyers kans in Pro League

10.18 uur: Bondscoach Jeroen Delmée heeft diverse hockeytalenten opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijden in de FIH Pro League tegen India en Australië. Max de Bie (Oranje-Rood), Timo Boers (Den Bosch), Miles Bukkens (Pinoké), Boris Burkhardt (Amsterdam), David Huussen (Klein Zwitserland), Pepijn Reijenga (Den Bosch), Sheldon Schouten (Oranje-Rood) en Duco Telgenkamp (Kampong) kunnen in de duels hun debuut maken voor Oranje.

„We zien deze eerste Pro League-serie als een mooie kans om een aantal talenten de kans te geven om op internationaal niveau ervaring op te doen. Tegelijkertijd biedt dat ons de gelegenheid om andere spelers rust te geven in deze drukke periode. Iets dat wij belangrijk vinden met het oog op het behouden van mentale frisheid van de spelers”, aldus Delmée.

De wedstrijden worden van 7 tot en met 12 juni gespeeld op het complex van Oranje-Rood in Eindhoven. Ook de vrouwen komen in actie in de FIH Pro League.

Twee jaar schorsing geëist tegen Belgische bondscoach volleybal

09.20 uur: Tegen bondscoach Gert Vande Broek van de Belgische volleybalsters is een schorsing van minstens twee jaar geëist voor „psychisch grensoverschrijdend gedrag”, melden diverse Vlaamse media. De eis is afkomstig van de bondsprocureur van Volley Vlaanderen. De tuchtraad doet later deze maand uitspraak. Zijn advocaten bepleiten vrijspraak.

De 56-jarige Vande Broek, die zeventien jaar bondscoach is van de Belgische vrouwenvolleyploeg, kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire De prijs van de winnaar. Het bondsparket van Volley Vlaanderen startte vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de getuigenissen.

Vande Broek is momenteel met de volleybalsters in actie in de European Golden League volley. Afgelopen zaterdag wonnen ze hun eerste groepswedstrijd in Kortrijk tegen Bosnië (3-0). Komende zaterdag treffen ze in Beveren Zweden. Later dit jaar (15 augustus-3 september) is het EK volleybal in België.

Detroit Pistons biedt coach Williams duurste contract ooit in NBA

08.58 uur: Basketbalclub Detroit Pistons heeft een zesjarig contract ter waarde van 87,5 miljoen dollar (ruim 80 miljoen euro) klaarliggen voor coach Monty Williams. Als de oud-coach van Phoenix Suns toehapt, kan hij de best betaalde coach ooit worden in de NBA. Volgen Amerikaanse sportmedia kan Williams de waarde van het contract boven de 100 miljoen brengen als hij kiest voor twee extra seizoenen.

De Pistons hadden drie opties voor de vacature die coach Dwane Casey achterliet. Casey stapte vorige maand op na een bijzonder matig seizoen. Williams zat daar eerst niet bij. De coach, die onlangs tamelijk verrassend werd ontslagen bij Phoenix Suns, had zich laten ontvallen dat hij een sabbatical zou nemen. Maar de 51-jarige Williams heeft zich bedacht en zou volgens ESPN en The Ahtletic nu op het punt staan het miljoenencontract te tekenen bij Detroit Pistons. Hij werd in het seizoen 2021/2022 uitgeroepen tot Coach van het Jaar in de NBA.