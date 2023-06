Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bondscoach Delmée geeft talentvolle hockeyers kans in Pro League

10.18 uur: Bondscoach Jeroen Delmée heeft diverse hockeytalenten opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijden in de FIH Pro League tegen India en Australië. Max de Bie (Oranje-Rood), Timo Boers (Den Bosch), Miles Bukkens (Pinoké), Boris Burkhardt (Amsterdam), David Huussen (Klein Zwitserland), Pepijn Reijenga (Den Bosch), Sheldon Schouten (Oranje-Rood) en Duco Telgenkamp (Kampong) kunnen in de duels hun debuut maken voor Oranje.

„We zien deze eerste Pro League-serie als een mooie kans om een aantal talenten de kans te geven om op internationaal niveau ervaring op te doen. Tegelijkertijd biedt dat ons de gelegenheid om andere spelers rust te geven in deze drukke periode. Iets dat wij belangrijk vinden met het oog op het behouden van mentale frisheid van de spelers”, aldus Delmée.

De wedstrijden worden van 7 tot en met 12 juni gespeeld op het complex van Oranje-Rood in Eindhoven. Ook de vrouwen komen in actie in de FIH Pro League.

Twee jaar schorsing geëist tegen Belgische bondscoach volleybal

09.20 uur: Tegen bondscoach Gert Vande Broek van de Belgische volleybalsters is een schorsing van minstens twee jaar geëist voor „psychisch grensoverschrijdend gedrag”, melden diverse Vlaamse media. De eis is afkomstig van de bondsprocureur van Volley Vlaanderen. De tuchtraad doet later deze maand uitspraak. Zijn advocaten bepleiten vrijspraak.

De 56-jarige Vande Broek, die zeventien jaar bondscoach is van de Belgische vrouwenvolleyploeg, kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire De prijs van de winnaar. Het bondsparket van Volley Vlaanderen startte vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de getuigenissen.

Vande Broek is momenteel met de volleybalsters in actie in de European Golden League volley. Afgelopen zaterdag wonnen ze hun eerste groepswedstrijd in Kortrijk tegen Bosnië (3-0). Komende zaterdag treffen ze in Beveren Zweden. Later dit jaar (15 augustus-3 september) is het EK volleybal in België.

Detroit Pistons biedt coach Williams duurste contract ooit in NBA

08.58 uur: Basketbalclub Detroit Pistons heeft een zesjarig contract ter waarde van 87,5 miljoen dollar (ruim 80 miljoen euro) klaarliggen voor coach Monty Williams. Als de oud-coach van Phoenix Suns toehapt, kan hij de best betaalde coach ooit worden in de NBA. Volgen Amerikaanse sportmedia kan Williams de waarde van het contract boven de 100 miljoen brengen als hij kiest voor twee extra seizoenen.

De Pistons hadden drie opties voor de vacature die coach Dwane Casey achterliet. Casey stapte vorige maand op na een bijzonder matig seizoen. Williams zat daar eerst niet bij. De coach, die onlangs tamelijk verrassend werd ontslagen bij Phoenix Suns, had zich laten ontvallen dat hij een sabbatical zou nemen. Maar de 51-jarige Williams heeft zich bedacht en zou volgens ESPN en The Ahtletic nu op het punt staan het miljoenencontract te tekenen bij Detroit Pistons. Hij werd in het seizoen 2021/2022 uitgeroepen tot Coach van het Jaar in de NBA.