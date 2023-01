Noppert houdt doel schoon bij terugkeer: ’Eigenlijk maakt het geen reet uit waar je voetbalt’

De Fries leek na zijn uitverkiezing voor Oranje een tijdlang de nieuwe keeper van Ajax te worden. Uitgerekend een Argentijn in de figuur van Gerónimo Rulli maakte een einde aan die speculaties. Dat Noppert nog bij Heerenveen speelt, wordt door velen al een verrassing ervaren. Maar niet door de doelman zelf die zich ondanks zijn vijf wedstrijden op het WK weliswaar een lange doelman vindt, maar wel een die ’op het sportieve podium nog klein is’.

Mede door de aanwezigheid van de in stemmig oranje gehulde Noppert zat het uitvak met 500 supporters van Heerenveen vol. De keeper werd voor het eerst bij de hervatting van het gewone werk na acht minuten door Thom Haye met een terugspeelbal aan het werk gezet. Tien minuten voor de rust volgde de eerste grote redding. Noppert keerde een inzet van Biereth met de voet op een wijze waarmee hij Oranje in Qatar tegen de Verenigde Staten voor een achterstand behoedde.

Opmerkelijke aanwezige

Behalve Noppert was de aanwezigheid van Mats Seuntjens in de opstelling van RKC Waalwijk opmerkelijk te noemen. De Bredanaar verliet Fortuna Sittard net voor de Kerst omdat beide partijen op elkaar waren uitgekeken. Nog dezelfde dag stapte hij op het vliegtuig om met RKC op trainingskamp te gaan naar Portugal. De Waalwijkers hadden hem meteen hard nodig. Spelmaker Iliass Bel Hassani zat een schorsing uit. In het laatste duel voor de winterstop tegen NEC kreeg hij rood.

Noppert hield de nul tijdens zijn eerste wedstrijd na alle belevenissen op het WK in Qatar. Ⓒ Pro Shots

RKC verloor die wedstrijd met 6-1. Dat was eigenlijk de enige grote deceptie sinds Joseph Oosting er trainer is. Ondanks de interesse van Vitesse en FC Groningen verlengde die zijn contract tot 2025. Gevoegd bij de komst van Seuntjens en Anderlecht-talent Chris Lokesa denkt RKC een stevig fundament te hebben gelegd voor een langer verblijf in de Eredivisie.

Mondjesmaat gevaar

Het eerste doel was om dichter naar Heerenveen toe te kruipen op de ranglijst. Dat moest nog zonder de eveneens geschorste Jurien Gaari en de geblesseerde spits Michiel Kramer gebeuren. Zeker die laatste werd gemist. Behoudens de kans voor Biereth kwam RKC voor de pauze nauwelijks gevaarlijk in de buurt van het doel van Heerenveen.

De Friezen waren in de eerste helft ook maar sporadisch gevaarlijk. RKC-doelman Etienne Vaessen tikte een inzet van Amin Sar onder de lat weg. Het leverde meteen spreekkoren van de Waalwijkse aanhang op dat hij in Oranje thuis hoorde. Dat ging na de rust door toen hij RKC met een aantal reddingen opnieuw voor een achterstand behoedde. De tweede helft was veel opwindender omdat beide clubs de winst zochten.

Noppert ’gewoon’ aan het werk

De aanwezigheid van de WK-doelman van Oranje bij een duel van het kaliber RKC – Heerenveen bleef de gemoederen bezig houden. Noppert deed gewoon zijn werk. Aan de doelman was het verschil tussen de hitte van Doha en de wind en de gutsende regen in Waalwijk niet af te lezen. Door zijn hoek goed te verkleinen hield hij Seuntjens van een doelpunt af. Bij een volgende poging kreeg hij hulp van de paal. Hij legde zijn hand troostend op het hoofd van de Bredanaar. Terug uit Qatar hield Noppert voor de zevende keer dit seizoen zijn doel schoon.

Teleurstelling bij Noppert na de verloren penaltyreeks tegen Argentinië op het WK. Ⓒ ANP/HH

Na afloop moest de doelman wel bekennen dat het een enorme switch was geweest van Qatar naar het stadion van RKC in Waalwijk. „Je kunt wel nuchter willen zijn en zeggen dat het je niks doet. Maar het is een enorme omschakeling. Voor 90.000 mensen spelen of hier. Ik zal het aantal niet noemen, want dan doe ik deze club tekort”, zei Noppert na het 0-0 gelijke spel van Heerenveen bij de Waalwijkers.

Terug naar realiteit

Maar al snel had hij weer oog voor de realiteit. „Daarom kon ik wel met de situatie omgaan en de knop snel omzetten”, aldus Noppert. „Iedereen wil vooral dolgraag voetballen. Dan maakt het eigenlijk geen reet uit waar het is. Het spelletje verandert niet in een stadion met minder mensen. Ik ben dit ook gewend en ben blij dat ik er tussen mag staan.”

Dat Noppert geen moeite had met de omschakeling liet hij al snel merken. Op een inzet van RKC-spits Mike Biereth reageerde hij op de manier waarop hij in Doha de Verenigde Staten van scoren had afgehouden. „Dat was inderdaad een soortgelijke redding. Ik bleef lang staan om vervolgens in een reflex met mijn voet die bal te keren”, verklaarde Noppert, die in Waalwijk voor de zevende keer dit seizoen de nul hield.

In het oranje onder de lat

De WK-doelman van Oranje stond tegen zijn zin in helemaal in het oranje onder de lat. „Dat was door de KNVB zo bepaald en daar viel niets aan te veranderen”, zei Noppert. „Ik ben er geen voorstander van en de club is dat zeker ook niet. Keepen in oranje zou natuurlijk voor commotie zorgen. Ik had liever in een andere kleur gespeeld. Het moet natuurlijk niet wekelijks over Noppert gaan.”

Noppert moest tegen RKC noodgedwongen aantreden in het oranje: „Ik had liever in een andere kleur gespeeld.” Ⓒ ANP/HH

Zijn aanwezigheid leidde er wel toe dat reddingen van Etienne Vaessen, de doelman van RKC Waalwijk, tot spreekkoren leidden. ’Vaessen in Oranje’, was er geregeld te horen. Dat vond Noppert wel mooi. „Ik heb met mijn uitverkiezing veel geluk gehad en dat heb ik terug weten te betalen. Maar ik hoop dat de boodschap vooral door de jeugd wordt opgepikt. Die moet luiden dat je veel kunt bereiken als je ergens in gelooft en er tot het bittere einde voor blijft vechten.”

Niet naar Ajax

Nuchter reageerde hij ook op het niet doorgaan van zijn overstap naar Ajax. „Ik stond er op een lijstje. Er is contact geweest met mijn zaakwaarnemer. Maar als zo’n club niet komt, dan weet je genoeg. Ajax zal wel voor de juiste man op de juiste plek gekozen hebben. Ik zet mijn dromen even on hold, hoewel ik bij Heerenveen ook niet verkeerd zit. Momenteel speelt er helemaal niets.”

Bijna was RKC als winnaar van het veld gestapt. Mats Seuntjens passeerde Noppert een keer, maar diens inzet raakte de paal. De doelman legde zijn handschoen daarna even vertederend op het hoofd van Seuntjens. „Wij kennen elkaar van NAC. Ik weet wat hij allemaal privé heeft meegemaakt”, doelde Noppert op de situatie met Ralf Seuntjens, die getroffen is door kanker. „Dan is zo’n troostend gebaar wel op zijn plaats. Ik wilde hem aandacht en liefde geven.”