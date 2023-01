Van Doha naar Waalwijk: Noppert houdt doel schoon bij terugkeer in Eredivisie

De Fries leek na zijn uitverkiezing voor Oranje een tijdlang de nieuwe keeper van Ajax te worden. Uitgerekend een Argentijn in de figuur van Gerónimo Rulli maakte een einde aan die speculaties. Dat Noppert nog bij Heerenveen speelt, wordt door velen al een verrassing ervaren. Maar niet door de doelman zelf die zich ondanks zijn vijf wedstrijden op het WK weliswaar een lange doelman vindt, maar wel een die ‘op het sportieve podium nog klein is’.

Mede door de aanwezigheid van de in stemmig oranje gehulde Noppert zat het uitvak met 500 supporters van Heerenveen vol. De keeper werd voor het eerst bij de hervatting van het gewone werk na acht minuten door Thom Haye met een terugspeelbal aan het werk gezet. Tien minuten voor de rust volgde de eerste grote redding. Noppert keerde een inzet van Biereth met de voet op een wijze waarmee hij Oranje in Qatar tegen de Verenigde Staten voor een achterstand behoedde.

Opmerkelijke aanwezige

Behalve Noppert was de aanwezigheid van Mats Seuntjens in de opstelling van RKC Waalwijk opmerkelijk te noemen. De Bredanaar verliet Fortuna Sittard net voor de Kerst omdat beide partijen op elkaar waren uitgekeken. Nog dezelfde dag stapte hij op het vliegtuig om met RKC op trainingskamp te gaan naar Portugal. De Waalwijkers hadden hem meteen hard nodig. Spelmaker Iliass Bel Hassani zat een schorsing uit. In het laatste duel voor de winterstop tegen NEC kreeg hij rood.

Noppert hield de nul tijdens zijn eerste wedstrijd na alle belevenissen op het WK in Qatar. Ⓒ Pro Shots

RKC verloor die wedstrijd met 6-1. Dat was eigenlijk de enige grote deceptie sinds Joseph Oosting er trainer is. Ondanks de interesse van Vitesse en FC Groningen verlengde die zijn contract tot 2025. Gevoegd bij de komst van Seuntjens en Anderlecht-talent Chris Lokesa denkt RKC een stevig fundament te hebben gelegd voor een langer verblijf in de Eredivisie.

Mondjesmaat gevaar

Het eerste doel was om dichter naar Heerenveen toe te kruipen op de ranglijst. Dat moest nog zonder de eveneens geschorste Jurien Gaari en de geblesseerde spits Michiel Kramer gebeuren. Zeker die laatste werd gemist. Behoudens de kans voor Biereth kwam RKC voor de pauze nauwelijks gevaarlijk in de buurt van het doel van Heerenveen.

De Friezen waren in de eerste helft ook maar sporadisch gevaarlijk. RKC-doelman Etienne Vaessen tikte een inzet van Amin Sar onder de lat weg. Het leverde meteen spreekkoren van de Waalwijkse aanhang op dat hij in Oranje thuis hoorde. Dat ging na de rust door toen hij RKC met een aantal reddingen opnieuw voor een achterstand behoedde. De tweede helft was veel opwindender omdat beide clubs de winst zochten.

Noppert ’gewoon’ aan het werk

De aanwezigheid van de WK-doelman van Oranje bij een duel van het kaliber RKC – Heerenveen bleef de gemoederen bezig houden. Noppert deed gewoon zijn werk. Aan de doelman was het verschil tussen de hitte van Doha en de wind en de gutsende regen in Waalwijk niet af te lezen. Door zijn hoek goed te verkleinen hield hij Seuntjens van een doelpunt af. Bij een volgende poging kreeg hij hulp van de paal. Hij legde zijn hand troostend op het hoofd van de Bredanaar. Terug uit Qatar hield Noppert voor de zevende keer dit seizoen zijn doel schoon.