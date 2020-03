Sport Kort: Geen finaleplaatsen voor turnmannen in Baku

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Casimir Schmidt Ⓒ Hollandse Hoogte

Turnen: Geen finaleplaatsen voor mannen in Baku

13.51 uur: Het is de Nederlandse mannen tijdens de eerste dag van de kwalificatie voor de wereldbeker in Baku niet gelukt om finaleplaatsen af te dwingen. Casimir Schmidt en Frank Rijken werden, op respectievelijk vloer en brug, beiden tiende en kwamen daarmee nog het dichtst in de buurt van de eindstrijd. Zowel Schmidt als Rijken is tweede reserve.

Schmidt behaalde in Baku op vloer een score van 14,000 punten. Bram Verhofstad eindigde met 12,733 op de 25e plek in de kwalificaties. Rijken kwam op het onderdeel brug tot 13,966 punten, Rick Jacobs eindigde op brug op de 27e plek met een score van 11,300. Op het onderdeel ringen kwamen Jacobs (13,066) en Schmidt (12,733) niet in de buurt van een finaleplek.

Epke Zonderland komt vrijdag in actie aan de rekstok, evenals Bart Deurloo. Turners kunnen bij de wereldbekerwedstrijd punten verdienen voor het wereldbekerklassement. De winnaars van het klassement per toestel verdienen een olympisch ticket.

Lawrence Cherono tijdens de Amsterdam Marathon in 2018. Ⓒ EPA

Atletiek: Marathon van Amsterdam krijgt hoogste status

13.00 uur: De marathon van Amsterdam heeft van World Athletics de hoogste status gekregen, het Platinum Label. Sinds 2013 had de hardloopwedstrijd in de hoofdstad al het Gold Label.

De nieuwe status betekent dat deelname van de snelste elitelopers is gegarandeerd is. Het Platinum Label is volgens de mondiale atletiekbond mede te danken aan de organisatie en het sterke deelnemersveld dat jaarlijks in Amsterdam aan de start staat.

Slechts twaalf andere steden hebben het Platinum Label, waaronder de grootste wedstrijden die vallen onder de World Marathon Majors: Tokio, Londen, Boston, Berlijn, Chicago en New York. Amsterdam is de enige Nederlandse marathon met de hoogste status.

Op de ranglijst van ’snelste marathonsteden’ neemt Amsterdam de zesde plaats in. Het parcoursrecord staat op naam van de Keniaan Lawrence Cherono, die in 2018 een tijd van 2.04.06 liep. De 45e editie van de marathon van Amsterdam is op 18 oktober.

Atletiek: Geen Keniaanse atleten naar marathon Rotterdam

10.47 uur: De marathon van Rotterdam moet het vrijwel zeker zonder Keniaanse atleten doen. Vanwege het wereldwijd verspreide coronavirus heeft Kenia al zijn atleten verboden om de komende vier weken het land uit te gaan en mee te doen aan internationale evenementen. Bij de Rotterdamse marathon, die dit jaar op zondag 5 april wordt gehouden, staan doorgaans ook veel Keniaanse hardlopers aan de start, al was nog niet bekend welke toplopers zich hadden ingeschreven.

Namens het toonaangevende NN Running Team, opgezet door atletenmanager Jos Hermens, staan twee Kenianen op de planning om naar Rotterdam te komen. „Als de marathon doorgaat, dan gaan we wel met de Keniaanse bond in gesprek”, zegt Hermens. „Gelukkig is het in Afrika wat betreft het coronavirus nog rustig. Er wordt daar minder gereisd en de temperaturen liggen hoger, dat vindt het virus niet fijn. We houden de gezondheid van onze atleten nauwgezet in de gaten.”

De 40e editie van het evenement in Rotterdam gaat vooralsnog ’gewoon’ door. De organisatie zegt de actuele updates en adviezen van het RIVM en de GGD te volgen. Aan de wedstrijd over 42,195 kilometer doen 17.000 hardlopers mee. Bij elkaar trekken alle hardloopafstanden in het Rotterdamse marathonweekeinde ruim 40.000 deelnemers.

In Kenia zijn vooralsnog geen besmettingen met het coronavirus bekend. Abdi Nageeye, de houder van het Nederlands record op de marathon, bereidt zich momenteel in Kenia voor op de wedstrijd in Rotterdam. Hij traint daar met onder anderen Eliud Kipchoge, de Keniaanse wereldrecordhouder die eveneens in het NN Running Team zit. Kipchoge heeft de marathon van Londen op 26 april op zijn programma staan.