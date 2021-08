Premium Het beste van De Telegraaf

’We hebben ze in de wedstrijd gelaten’ Volop vertrouwen bij Vitesse na enorme teleurstelling

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Thomas Letsch. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Ondanks de grote teleurstelling over het 2-2 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen het Ierse FC Dundalk, is het optimisme over het bereiken van de play-off voor de Conference League groot bij Vitesse. ,,We kunnen ons hoofd laten hangen vanwege deze teleurstelling of direct naar de volgende wedstrijd kijken. Ik doe het laatste en heb er alle vertrouwen in dat we volgende week gaan winnen”, aldus doelpuntenmaker Matus Bero.