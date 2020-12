Van Duijvenbode: ’Ik stond gewoon te trillen in slotfase’

„Ik voelde me niet perfect op het podium”, gaf Van Duijvenbode toe bij RTL7. „Ik voelde negatieve energie. Daar heb ik het vooraf met mijn coach ook over gehad. Als ik verlies, ben ik met oud en nieuw niet thuis, vertelde ik hem, omdat ik dan eerst zou moeten testen en nog een dag zou moeten wachten op de uitslag. Als ik win zou ik ook niet thuis zijn, maar dan maakt het niet uit. Dus toen zei hij: ’wat heb je nu liever: die beker in je handen of de jaarwisseling thuis vieren’? Ja, daar kon ik verder niks tegen inbrengen, dat moest ik met hem eens zijn.”

Toch bleef Van Duijvenbode zich ongemakkelijk voelen tijdens de grillige partij tegen Durrant, de drievoudig wereldkampioen bij de BDO. „Ik had de hele wedstrijd het gevoel dat ik beter was dan hij. Daarom dacht ik ook: hoe kan ik nu met 3-1 achter staan? Ik zag dat mijn gemiddelde continu 10 of 11 punten hoger was. Het was een beetje pech en een beetje afleiding. Het kwam allemaal niet samen.”

Van Duijvenbode: „In de slotfase piste ik bijna in mijn broek van de spanning. Ik stond gewoon te trillen, maar ik dacht: geniet ervan, geniet van de spanning, want die blijft niet altijd zo. Daarom schoot ik soms ook in de lach. Ik denk dat ik daarom heb kunnen winnen. Ik heb de spanning van me afgelachen.”