Til: ’Ik wil naar Spartak Moskou’

Til – zo veel is duidelijk – staat positief tegen over een overstap naar de Russische Premjer Liga, waar een contract voor vier seizoenen voor de middenvelder klaarligt. Bij Spartak Moskou kan hij een veelvoud van zijn huidige AZ-salaris verdienen en zich financieel onafhankelijk voetballen.

Ter vergelijking: Quincy Promes verdiende 5 miljoen euro bruto per jaar in Moskou en het salarisplafond bij AZ ligt tussen de 250 en 350 duizend euro. ,,Ik heb AZ aangegeven dat ik deze stap graag wil maken”, zegt de aanvoerder van AZ desgevraagd. Verder wil hij geen commentaar geven.

Bekijk ook: PSV ziet streep gezet door 15 miljoen voor Pereiro

Spartak Moskou wedde aanvankelijk op twee paarden, had met PSV een akkoord over de transfersom van vijftien miljoen euro voor Gaston Pereiro, maar het overvragende management van de middenvelder reed de deal de soep in. De Russen richtten op dat moment al hun pijlen al op Til.

Gisteravond voor AZ-BK Häcken hadden Tils zaakwaarnemers Bert van Dun en Fulco van Kooperen een spoedoverleg met de AZ-directie. Daarin werd door Van Dun en Van Kooperen verzocht mee te werken aan een transfer. Om die te bewerkstellingen zal Spartak dieper in de buidel moeten tasten. Daarover heeft nu koortsachtig overleg plaats.