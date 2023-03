Heerenveen klopt Groningen, Willems en Manu krijgen klappen van eigen fans

Dat leidde tot veel frustratie. Een supporter betrad het veld en werd afgevoerd. Achter het doel van Michael Verrips braken ongeregeldheden uit. Jetro Willems en Elvis Manu wilden de boel sussen, betraden de tribune en liepen klappen op.

Sportief gezien is het al maanden kommer en kwel. De laatste vijftien wedstrijden wonnen de Groningers alleen van Excelsior. Dan kom je niet weg van de onderste plaatsen en is het logisch dat de club voor het komende seizoen voor een andere trainer kiest. Interim-coach Dennis van der Ree moest voor de aftrap in de Euroborg zijn selectie snel nog inlichten. In Emmen was het nieuws van de overeenstemming van Groningen met Lukkien uitgelekt.

Van der Ree, die FC Groningen de komende weken nog wel voor degradatie probeert te behoeden, deed een beroep op vijf winterse versterkingen. Mads Sörensen keerde terug na een afwezigheid van vijf wedstrijden. Verder posteerde de interim-trainer Elvis Manu op de rechterflank. Zo kwam er op links een plek vrij voor Isak Määtä, die terugkeerde van een schorsing. Het was een tactische keuze. De Noor is van origine linksback en leek beter opgewassen tegen de veelvuldig opkomende Milan van Ewijk.

Forse tegenvaller

Heerenveen moest een forse tegenvaller incasseren. Naast de langdurig geblesseerden Andries Noppert en Sven van Beek ontbrak ook Jeffrey Bruma. De winterse nieuwkomer haakte af met enkelproblemen. De 21-jarige Syb van Ottele was zijn logische vervanger in de jacht op een derde overwinning na de winterstop. De Friezen klopten voor het bezoek aan de Euroborg in 2023 alleen nog provinciegenoot Cambuur en, op 22 januari, FC Groningen.

Van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk heeft Groningen pijn gedaan Ⓒ Pro Shots

Dat Sydney van Hooijdonk weer een basisplaats kreeg, was de beste beslissing van trainer Kees van Wonderen. De Bredanaar stond tweemaal op de juiste plek om fouten van Michael Verrips af te straffen. De Groningse doelman liet eerst een schot van Osame Sahraoui los en duwde de bal later na een inzet van Pelle van Amersfoort in de voeten van de spits. Van Hooijdonk tilde zijn aantal treffers dit seizoen naar tien.

Bekijk ook: Dick Lukkien verruilt Emmen voor Groningen

De 2-0 voorsprong voor Heerenveen was tegen de verhouding in. Groningen begon sterk aan de noordelijke derby. Manu trof bij een uitbraak de onderkant van de lat. De Groene Kathedraal ademde op dat moment weer iets van de ouderwetse sfeer uit. Dat kwam niet in de laatste plaats door een actie van de supporters. Die toonden met sjaals hun steun aan de club die het sportief zo moeilijk heeft. ‘Ongeacht de stand’ stond gedrukt op de sjaals, die in de twaalfde minuut boven het hoofd werden gehouden. Die steun bleek maar betrekkelijk. FC Groningen zocht bij het rustsignaal met een flink fluitconcert de kleedkamer op. Later liep het nog verder uit de hand.

Op het veld gebeurde er na de pauze nog maar weinig. FC Groningen bleek onmachtig en kreeg Heerenveen geen moment echt onder druk. De Friezen speelden de bal geduldig rond en plaatsten soms een venijnige counter. Het leidde tot een makkelijke zege, waardoor Heerenveen zich weer volop in de strijd om de achtste plaats en deelname aan de play-offs om Europees voetbal mengt.

Slecht nieuws voor Groningen

Voor FC Groningen is het slechte nieuws dat het de resterende acht wedstrijden nog veel clubs van het kaliber Heerenveen treft. FC Utrecht, NEC, Ajax en Sparta komen nog op bezoek in de Euroborg, terwijl de Groningers nog uit tegen Fortuna Sittard, RKC, Go Ahead en Vitesse spelen. Fc Groningen treft met Ajax weliswaar nog maar een topper, maar komt met Vitesse ook maar een club uit de onderste regionen tegen.