WK baan: Goudjacht sprinters gaat door: ’Dit is echt gestoord’

Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli pakt goud in een weredldrecordtijd. Ⓒ ANP

BERLIJN - Het was woensdag al tegen middernacht toen Jeffrey Hoogland op de fiets naar zijn hotel reed. De teamsprinters sleepten een vrachtlading aan wereldrecords weg uit het Velodrom in Berlijn. Twee keer werd de mondiale toptijd (41.275 en 41.225) op het olympische onderdeel verbroken, maar ook Harrie Lavreysen was in het tweede rondje met 11.8 sneller dan iemand anders ooit is geweest. En Hoogland knalde met 12.2 in de laatste 250 meter eveneens naar een nieuw wereldrecord.