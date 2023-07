Demissionair Sportminister Conny Helder: ’Vrouwenvoetbal net zo belangrijk als mannenvoetbal’

WELLINGTON - Na haar knullige optreden tijdens het (mannen-)WK in Qatar is Conny Helder nu neergestreken in Nieuw-Zeeland. Daar probeert de demissionair minister voor Langdurige Zorg en Sport nu zieltjes te winnen voor het gezamenlijke bod van Nederland, België en Duitsland voor het WK vrouwenvoetbal van 2027. „Vrouwenvoetbal is een sport met een plezierige familiecultuur.”