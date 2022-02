Wielrenners Astana rappen er vrolijk op los

Om hun ambitie kracht bij te zetten, rappen de coureurs er op een aanstekelijke manier vrolijk op los. Teambaas Alexandre Vinokourov doet ook een duit in het zakje. ’We are rolling pedals, for the gold medals. Our job is to win, Astana is my team, we are riding to win and it will be done. Astana is my team from Kazachstan’, luidt het refrein.

„De weg naar grote doelen kan het beste worden begonnen door samen te komen als één gemotiveerde ploeg. Vandaag zetten we de toon voor het hele seizoen, we zijn er zeker van dat het een succes gaat worden”, twittert de ploeg in een toelichting bij de rapsong.