Lach snel terug bij Max Verstappen na woede-uitbarsting

De Red Bull-coureur ging als tiende en laatste door naar de laatste heat (Q3) en toonde op dat moment tijdens een korte woede-uitbarsting zijn onvrede over de gekozen tactiek. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase reageerde daar koeltjes en enigszins cynisch op.

Na afloop konden de twee er, zoals zo vaak, alweer smakelijk om lachen. Zeker omdat Verstappen huishield en meer dan acht tienden van een seconde sneller was dan nummer twee Charles Leclerc. „Sorry voor mijn uitbarsting richting GP”, zei Verstappen direct na de kwalificatie, waarop Lambiase antwoordde: „Ik raak er langzaam aan gewend…”

Verstappen start zondag vanaf de zesde plek, vanwege een gridstraf na het wisselen van de versnellingsbak. „We weten dat de auto snel is en dat hebben we gelukkig ook in deze lastige condities kunnen laten zien”, zei hij. „Vorig jaar startte ik meer van achteren en won ik ook, dus dat is voor zondag ook het doel.”

Zaterdag wacht eerst nog de sprintkwalificatie en sprintrace op Spa-Francorchamps, waar de laatste regen nog niet lijkt te zijn gevallen. „In Q2 droogde de baan heel snel op, maar had ik nog niet echt het vertrouwen om te pushen. Ik had wat geluk dat ik doorstootte naar Q3”, besefte Verstappen. „In die allerlaatste ronde in Q3 nam ik wat meer risico’s. Dat betaalde zich uit.”