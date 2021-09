Video: Horrorblessure Harvey Elliott overschaduwt honderdste Premier League-goal Mohammed Salah

Inmiddels is bekend dat Elliott een ontwrichte enkel heeft overgehouden aan de overtreding. „Hij is nu in een ziekenhuis. De enkel moet weer op zijn plaats worden gezet”, zei trainer Jürgen Klopp. Elliott wordt voor de winterstop niet meer terug verwacht bij Liverpool.

Al na vier minuten kreeg Leeds een levensgrote kans om op voorsprong te komen. Rodrigo mocht aan de rand van het strafschopgebied uithalen, maar zijn schot werd uiteindelijk een makkelijke prooi voor Liverpool-goalie Allison Becker.

Na twintig minuten was het aan de andere kant wel raak. Mohammed Salah werkte een voorzet van Trent Alexander-Arnold binnen en bracht Liverpool op een 0-1 voorsprong. De Egyptische aanvaller tekende hiermee alweer voor zijn honderdste goal in de Premier League. Salah had 161 duels nodig voor zijn 100 competitietreffers. Alleen Alan Shearer (124 duels), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) en Thierry Henry (160) scoorden sneller 100 keer in de Premier League. In totaal hebben nu 30 spelers minimaal 100 keer gescoord in de Premier League.

Vijf minuten na de eerste goal dacht Thiago Alcantara de score te verdubbelen, maar zijn goal werd afgevlagd wegens buitenspel. Ook Virgil Van Dijk kreeg met een vrije kopkans nog de mogelijkheid om de score in de eerste helft te verdubbelen. Liverpool ging zeer slordig met alle kansen om.

Na rust lukte het de ploeg van Klopp wel om een tweede goal te maken. Van Dijk kopte na een hoekschop het leer richting het doel, waar Fabinho kon binnenwerken: 0-2.

De laatste dertig minuten moest Leeds met tien man verder nadat de Nederlander Struijk na een harde overtreding op Harvey Elliott naar de kleedkamer werd gestuurd. Het leverde vreselijke beelden op, waarbij het erop leek dat de talentvolle speler van Liverpool zijn been brak. Iedereen in het stadion hield even zijn adem in na de roekeloze tackle van Struijk. De Nederlander probeerde een counter te voorkomen door van achteren een sliding richting de bal te maken. Elliott ging naar de grond en moest met een brancard van het veld worden gedragen.

Het was overigens geen opzet van de Nederlander die zelf ook zeer aangedaan leek na het incident.

In de blessuretijd maakte Sadio Mané, de man die alles leek te missen zondagavond, er toch nog 0-3 van.