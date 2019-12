FC Emmen verslaat Sparta met penalty’s

FC Emmen, dat op 3 november voor de laatste keer had gewonnen (2-1 tegen Vitesse), bleef dertiende op de ranglijst. Sparta behield de elfde plek, maar met vijf punten uit de laatste acht duels is de Rotterdamse club aan een povere reeks bezig.

De eerste kans was voor Spartaan Halil Dervisoglu. Doelman Dennis Telgenkamp redde bekwaam. In de tegenaanval ging Marko Kolar na een duel met Jurgen Mattheij naar de grond. Arbiter Edwin van de Graaf zag er een strafschop in, die door Sergio Peña werd verzilverd (1-0).

Daarna scoorde ook Michael de Leeuw van elf meter, na een handsbal van Spartaan Ragnar Ache (2-0). Nog voor de rust moest Mohamed Rayhi bij Sparta op last van coach Henk Fraser plaatsmaken voor Deroy Duarte.

Ook na de rust was FC Emmen de betere ploeg. Kolar (over), Michael Chacón en De Leeuw (beiden op de paal) waren nog dicht bij 3-0.