Jelena Jankovic twijfelt over rentree

„Dit is de eerste keer sinds lange tijd dat ik een tennisracket vasthoud en ik was zo blij als een kind in een snoepwinkel”, zei de voormalig finaliste op de US Open. Ze kwam sinds eind 2017 niet meer in actie.

„Ik werd buitenspel gezet door een rugblessure, die niet alleen mijn tenniscarrière belemmerde, maar het was zelf zo erg dat ik niet goed kon lopen of slapen. Ik ben volledig hersteld, maar ik weet niet of dit een comeback is. De deur staat open en ik ben nooit officieel met pensioen gegaan. Maar ik leef nu een ander leven.”

Jankovic was in 2008 de nummer 1 van de wereldranglijst. Ze verloor dat jaar de finale van de US Open van Serena Williams.

De demo van Jankovic was de opmaat voor een weekend vol tennis in de Servische hoofdstad, waar naast Djokovic onder anderen Alexander Zverev en Dominic Thiem hun opwachting maken.

Het evenement wordt gespeeld mét publiek. „Wij hebben hier andere omstandigheden en maatregelen dan in andere landen, dus het is erg moeilijk om internationale normen te bepalen”, zei Djokovic.

„We hebben betere cijfers gehad dan in sommige andere landen. Natuurlijk zijn er levens verloren gegaan en dat is vreselijk om te zien. Maar het leven gaat door en wij als sporters kijken ernaar uit om weer te spelen. Je kunt ons ook bekritiseren en zeggen dat dit misschien gevaarlijk is, maar het is niet aan mij om te bepalen wat goed of fout is wat betreft gezondheid. We doen wat de Servische regering ons vertelt.” De regering heeft het verbod op evenementen in de buitenlucht opgeheven.