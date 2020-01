Branco Martins waarschuwt voor keihard juridisch gevecht: ’Klaar met spelletjes FIFA’

Nederland heeft zijn zaakjes goed voor elkaar en heeft bij de KNVB voor de Nederlandse organisatie ProAgent een keurmerk bedongen. Daarmee is ProAgent een betrouwbare partner voor de UEFA en de FIFA.

Agenten uit Afrika

„Juist omdat hier in de topvoetballanden veel geld omgaat, is het onzinnig om voor formaliteiten en regulering agenten uit Afrika uit te nodigen om mee te praten. Het kan niet zo zijn dat die akkoord gaan met voorstellen en wij niet aan tafel zitten. Je kunt ook geen duizenden agenten in één organisatie stoppen. Daarom heeft elk land nu zijn eigen organisatie en zijn we op die manier verenigd.”

Branco Martins maakt duidelijk dat zijn organisatie EFAA en ProAgent niet als heiligen hoeven worden neergezet. Maar in ons bestuur heeft Rob Jansen verreweg de meeste ervaring. Zijn vader heeft de FIFPRO opgericht, de internationale vakbond voor spelers. Nu moet er ook een goed model voor voetbalmakelaars worden neergelegd.”

Luistert de FIFA niet, dan voorspelt Branco Martins een keihard gevecht op juridisch niveau. „Als de FIFA een spelletje met ons speelt, zijn we er klaar mee. We zijn geen makke lammetjes. Wij doen ons best om de boel in orde te krijgen (tegenover de groep Raiola, die zelf de torenhoge commissies wil blijven bepalen, red.). Dan moet je er wel samen uitkomen.”

