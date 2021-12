Triest einde: Kimi Räikkönen (42) neemt afscheid van Formule 1 met uitvalbeurt

De wereldkampioen van 2007 wist nog wel de pitsstraat te halen, maar verder rijden bleek niet mogelijk.

Räikkönen stapte uit en daarmee eindigde zijn lange carrière in de koningsklasse van de autosport. De Fin pakte dit jaar 10 punten.

Eerbetoon voor Räikkönen (42) bij zijn afscheidsrace in de Formule 1

De Finse coureur reed op het Yas Marina Circuit zijn 349e en laatste grand prix. Hij veroverde in 2007 in een Ferrari de wereldtitel en won in totaal 21 races.

Räikkönen was geliefd bij de fans, maar dat kwam vooral door zijn kille optredens in de media, waarin hij meestal weinig zei. ’Ice Man’ was dan ook zijn bijnaam. Hij was ook eigenzinnig en riep ooit door over de boordradio naar zijn team dat ze hem met rust moest laten. „Ik weet wat ik doe.”

Beelden met memorabele momenten kwamen voor de race voorbij op het circuit en de medewerkers van zijn team Alfa Romeo vormden een erehaag. Zijn vrouw en kinderen waren aanwezig bij eerbetoon. De Fin rijdt voor de gelegenheid met een veelzeggende boodschap op zijn auto. „Dear Kimi, we will leave you alone now.”