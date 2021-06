Ajax-aanwinst Jay Gorter: ’Mezelf moeilijk gemaakt’

Jay Gorter geniet op Lanzarote. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Keepers hebben een hekel aan rebounds weggeven, maar Jay Gorter (21) is wél blij met de herkansing die hij krijgt. De nieuwe doelman van Ajax-speelde al in de jeugd van Ajax, maar moest de opleiding op veertienjarige leeftijd verlaten. ,,Mijn wereld stortte in. Het deed pijn. Dus ben ik superblij dat ik mezelf alsnog naar Ajax heb geknokt”, zegt de doelman vanaf zijn vakantieadres op Lanzarote.