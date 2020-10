Paul Pogba woedend op tabloid na verspreiden nepnieuws

De tabloid schreef dat Pogba zijn interlandloopbaan beëindigt uit protest tegen opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron over de radicale islam. Macron zei de strijd aan te gaan met islamitische radicalen na de onthoofding van geschiedenisleraar Samuel Paty op 16 oktober.

„Ik ben geschokt, boos en gefrustreerd dat sommige media mij gebruiken om nepnieuws te verspreiden. En een verband leggen tussen de actualiteit in Frankrijk, mijn religie en het Franse nationale team”, aldus Pogba.

Paty had cartoons van de profeet Mohammed aan leerlingen laten zien in een klasgesprek over vrijheid van meningsuiting op een school in de buurt van Parijs.

De opmerkingen van Macron leidden afgelopen weekend tot protesten in landen waar de meerderheid van de inwoners uit moslims bestaat. In Syrië werden foto’s van Macron verbrand. In de Libische hoofdstad Tripoli werden Franse vlaggen in brand gestoken.