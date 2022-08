Premium Voetbal

Hoe snel krijgt Xavi Simons een prominente rol in de grote wedstrijden van PSV?

In de tweestrijd tegen AS Monaco bleef zijn inbreng beperkt tot een kwartiertje, maar op nationaal niveau heeft Xavi Simons een voortreffelijke indruk gemaakt in zijn eerste weken bij PSV. Met twee goals en een assist had de van Paris Saint-Germain overgenomen middenvelder een groot aandeel in de 5-...