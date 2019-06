Van Barneveld trekt zich terug voor toernooien

„Helaas heb ik door onvoorziene omstandigheden mij moeten terugtrekken voor de European Tour qualifier en Pro Tours van dit weekeinde”, liet vijfvoudig wereldkampioen ’Barney’ weten. Het gaat hier om twee Players Championship-events in Wigan (zaterdag en zondag) en een voorafgaand kwalificatietoernooi op vrijdag voor de European Tour. „Hierdoor zal ik helaas de Matchplay gaan missen. Het is niet anders. Vol de focus op de rest van het jaar.”

De World Matchplay, één van de grote majortoernooien, wordt van zaterdag 22 juli tot en met zondag 30 juli in Blackpool gehouden. De top-16 van de wereld kwalificeert zich automatisch en het deelnemersveld wordt aangevuld met de beste zestien darters van de opgeschoonde Pro Tour Order of Merit. Zelf is Van Barneveld de nummer 29 van de wereld en staat hij op de andere ranglijst als 50e genoteerd. Hij haalde in zijn loopbaan eenmaal de finale van de World Matchplay. Dat was in 2010, toen verloor hij met 12-18 in legs van de inmiddels gestopte Phil Taylor. In datzelfde jaar gooide hij in de eerste ronde tegen Denis Ovens ook een negendarter.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als profdarter en hoopt op het WK in december op een waardige manier afscheid te nemen van zijn geliefde sport. Hij kroonde zich in 1998, 1999, 2003, 2005 (allen BDO) en 2007 (PDC) tot wereldkampioen. In zijn afscheidsjaar blijven de resultaten vooralsnog achter. Wel zal hij zich zo goed als zeker voor het wereldkampioenschap plaatsen.

Van Barneveld kwam afgelopen weekeinde nog op een heel andere manier in het nieuws. Hij bleek in april van dit jaar het leven te hebben gered van Marcel Blik (46), zijn teamgenoot bij de Haagse Goudenregenbar.

„Ik kreeg een hersenbloeding en als gevolg daarvan een epileptische aanval in de auto van Raymond van Barneveld. Hij heeft toen mijn leven gered door meteen in te grijpen”, aldus Blik, die samen met ’Barney’ in de Nederlandse competitie speelt. Blik werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd geopereerd en voelde zich aanvankelijk volgens Van Barneveld naar omstandigheden goed. Later bleek de hersenbloeding veroorzaakt door een ongeneeslijke hersentumor. „Vreselijk, dan zakt de grond onder je voeten weg. Marcel is zo’n fijne kerel en staat altijd voor iedereen klaar. Ook nu is hij zo positief, daar heb ik veel respect voor”, aldus Van Barneveld.