’Ik was van mening dat het onmogelijk was dit drie weken lang te doen’ Primoz Roglic: in luttele jaren van wielerleek tot één van de beste renners ter wereld

Door Hans Ruggenberg

De Tour van vorig jaar eindigde voortijdig voor Primoz Roglic, omdat hij verschillende malen crashte en doorrijden zinloos was. Ⓒ ANP/HH

Wordt dit de Tour de France van Primoz Roglic? De 32-jarige kopman van Jumbo-Visma start vrijdag in Kopenhagen met maar één doel: het geel naar Parijs brengen. Rogla behoort al jaren tot de wereldtop, vrij bizar als je bedenkt dat de Sloveen pas sinds 2012 het wielrennen ontdekte. Uitgebreid vertelt Roglic zijn verhaal over hoe hij met zijn eerste contract 300 euro per maand verdiende, en hoe hij met een bijzondere bijbaan in de nachtelijke uren zijn droom probeerde waar te maken.