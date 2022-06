Oranje-vrouwen verslikken zich bijna in het China van oude bekende Alyson Annan

Nederland-China was er eentje uit de categorie ‘Hoe verzin je het?’. Voor Oranje betekende het duel het weerzien met Alyson Annan, de coach die de Nederlandse hockeysters tussen 2015 en 2022 naar alle denkbare prijzen leidde, waaronder de olympische titel in Tokyo.

Vijf maanden na de geslaagde goudjacht in Japan werd de 49-jarige Australische aan de kant geschoven. Annan was de hoofdrolspeelster in de inmiddels beruchte affaire over het onveilig teamklimaat in en rond het Nederlands elftal. Na haar ontslag week ze uit naar het Chinese vrouwenelftal.

Rotterdamse mannen

De locatie van de wedstrijd was ook pikant: het complex van de hockeyclub Rotterdam. Dezelfde club dacht Annan voor het nieuwe seizoen als coach van het eerste mannenelftal in huis te hebben gehaald. Alles leek in kannen en kruiken, totdat de Asian Games vanwege een ernstige corona-uitbraak in het naburige Sjanghai begin mei met een jaar werden uitgesteld.

Annan zou de Chinese vrouwen in eerste instantie tot en met de Aziatische Spelen in Hangzhou (10-25 september) begeleiden. Maar door het uitstel werd automatisch ook het werkverband bij de Chinese hockeybond verlengd. Daarop besloten Rotterdam en Annan de mondelinge overeenkomst te ontbinden.

Fraaie treffer

Oranje had moeite om tegen de spijkerhard spelende Chinezen aan hockeyen toe te komen. De openingstreffer van Laurien Leurink was er bovendien eentje waar het nodige geluk bij kwam kijken. Leurink sneed weliswaar stijlvol over de rechterachterlijn de cirkel binnen, maar haar voorzet werd met fortuin door de Chinese Gu Bingfeng langs haar eigen keeper gevoetbald. Onder druk van Lidewij Welten, maar toch.

Maria Verschoor (M, Ned) in duel met Xindan Zhang (L, China) tijdens de Pro League wedstrijd dames, China-Nederland. De wedstrijd wordt gezien als voorbereiding op het WK hockey. Ⓒ ANP/HH

Het derde kwart was amper begonnen, of de gasten kwamen zowaar op gelijke hoogte. Dat niet alleen, het was een bijzonder fraaie treffer bovendien. De Chinese vrouwen speelden zich keurig de cirkel in, waar Chen Yang de bal met haar punt soepeltjes aannam, Pien Sanders te snel af was en Josine Koning hard door haar benen passeerde: 1-1.

Verschoor

Op die treffer na was de ploeg van Annan niet of nauwelijks op de helft van Nederland te vinden. Annan wordt bij China trouwens geassisteerd door de legendarische Australische coach en ex-parlementslid Ric Charlesworth (70), met wie zij als speelster tweemaal olympisch kampioen werd, waaronder in 2000 (Sydney) in eigen land.

In het vierde kwart trok Oranje de foeilelijke wedstrijd alsnog naar zich toe, paradoxaal genoeg op een oogstrelende manier. Felice Albers plukte de bal uit de lucht, maakte met een snelle dribbel flink wat meters en reeg daarmee de Chinese stellingen uiteen. Via Frédérique Matla en captain Xan de Waard belandde de bal bij Verschoor, die met haar backhand even inhield om doelvrouwe Liu Ping koel te verslaan: 2-1.

Rentree De Goede

In een volgens Oranje-middenveldster Laura Nunnink loodzware trainingsweek staan de twee teams op woensdag in Rotterdam wederom tegenover elkaar. De wedstrijd zal in het teken staan van de rentree van Marloes Keetels en vooral Eva de Goede.

De Goede, de onbetwiste baas van het gouden Oranje van Tokio, scheurde op 10 november in het Wagener Stadion tegen België haar kruisbanden. De blessure leek een abrupt einde te maken aan de carrière van misschien wel de beste Nederlandse hockeyster aller tijden. Maar De Goede (251 caps, 32 goals) revalideerde opvallend snel en zal een kleine twee weken voor de start van het WK haar eerste minuten maken sinds haar blessure.