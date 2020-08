Barça en De Jong door in Champions League

Nadat de Catalanen in het eerste duel bij Napoli, maanden geleden alweer, gelijk hadden gespeeld (1-1), werd er zaterdagavond in eigen huis simpel gewonnen: 3-1. Alle treffers vielen voor rust.

Binnen het half uur rekende FC Barcelona af met de Italianen. Eerst kopte Clément Lenglet raak uit een hoekschop. In de 23e minuut verdubbelde Lionel Messi de voorsprong van de thuisclub. Dat deed de Argentijn op onnavolgbare wijze. Hij dribbelde vanaf de linkerkant van het veld het strafschopgebied in, ging tussen een aantal verdedigers in even onderuit, maar stond snel weer op en schoot de bal al vallend via de vingertoppen van Ospina en de binnenkant van de paal in het doel.

Nog voor rust kwam de Catalaanse ploeg op 3-0 door een benutte strafschop van Luis Suarez die was toegekend na een overtreding op Messi. Snel daarna deed Napoli nog wat teug. Lorenzo Insigne verzilverde een penalty: 3-1.

In de tweede helft leek FC Barcelona gas terug te nemen. Echt dreigend werd de ploeg nauwelijks meer terwijl Napoli zich nog niet helemaal had neergelegd bij de uitschakeling. Tien minuten voor het eindsignaal leek het nog even spannend te worden toen invaller Arek Milik raakt kopte, maar de treffer van de ex-Ajacied werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later kopte Hirving Lozano (ex-PSV) ook nog eens op de paal, maar gescoord werd er niet meer.

Ludovit Reis, vorig jaar door de Spanjaarden overgenomen van FC Groningen, bleef op de bank bij Barcelona.

Frenkie De Jong (L) strijdt om de bal met Napoli-verdediger Fabian Ruiz. Ⓒ AFP

Barcelona staat komende vrijdag in Lissabon tegen Bayern München, de Duitse kampioen die sinds de hervatting van het seizoen alle wedstrijden heeft gewonnen. Voor Barcelona is de Champions League de enige manier om nog iets van het seizoen te maken. De ploeg van Setién, opvolger van de begin dit jaar ontslagen Ernesto Valverde, gaf na de corona-onderbreking de eerste plaats in La Liga uit handen. De landstitel ging naar Real Madrid.