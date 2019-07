Sagan pakt mooi record: ’Ik heb me geamuseerd deze Tour’

Hij heeft er nu een meer dan de Duitser Erik Zabel, die zes keer in Parijs op het podium stond in het groen. Sagan won de puntentrui voor het eerst in 2012 en de vier jaren daarna. In 2017 moest de drievoudig wereldkampioen de Tour voortijdig verlaten. Hij werd gediskwalificeerd na een gevaarlijke manoeuvre in een massaspurt.

In 2018 heroverde hij de groene trui en dit jaar vergaarde Sagan wederom de meeste punten. Hij won tot dusver één rit in deze Tour en staat in totaal op twaalf etappezeges in de Tour. „Ik heb nog nooit de laatste etappe in Parijs gewonnen, dus een overwinning daar zou geweldig zijn”, zei Sagan. „Ik moet het proberen.”

„Het was een geweldige Tour”, vatte Sagan samen. „Het is voorbijgevlogen, ik heb me niet geblesseerd, ik heb me geamuseerd. Elke dag bracht wel een portie plezier.”