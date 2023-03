F1-circuit Jeddah uitdaging voor Nyck de Vries: ’Ken het alleen van simulator’

„Ik heb veel op het circuit gereden in de simulator, nog recentelijk afgelopen week”, meldde De Vries. „Het ziet er cool uit, snel en verraderlijk. Ik kijk eerlijk gezegd enorm uit naar de uitdaging; een nieuw circuit leren kennen en weer te gaan racen.”

De 28-jarige coureur was tevreden over de seizoensopening in Bahrein. „Het is een lange aanloop naar dat moment geweest en uiteindelijk zijn we racers en willen we de baan op gaan en strijden. Ik ben heel blij dat we de eerste grand prix hebben gehad en dat we nu in het race-ritme kunnen komen.”

Gat dichten in langzame bochten

De Vries gaf toe dat het team nog niet is waar het qua prestatie wil zijn. „We hebben nog veel werk te verzetten”, omschreef hij de situatie bij AlphaTauri. „We hebben het gevoel dat we het gat nog meer moeten dichten in de langzame bochten en het circuit in Bahrein heeft er daar veel van. We hopen dat het circuit in Saoedi-Arabië onze wagen beter ligt.”

AlphaTauri strijdt met onder meer McLaren, Williams, Haas en Alfa Romeo om de laatste WK-punten in de grands prix. „Het middenveld in de Formule 1 ligt heel dicht bij elkaar en het gevecht om de punten is heel lastig omdat je al vier topteams voor je hebt die de eerste acht plaatsen innemen”, zei De Vries. „Het wordt een uitdaging, maar we moeten ervoor zorgen dat we niets aan het toeval overlaten en kunnen toeslaan bij mogelijke kansen.”