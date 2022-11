Depay traint en wil al spelen tegen Senegal, ook rugnummers op WK bekend

Na zo’n 40 minuten was Wormhoudt klaar met zijn oefeningen en mochten de spelers zelf bepalen of ze naar binnen gingen of dat ze nog meededen aan een pass- en trapoefening en afsluitend partijspel. Acht spelers, onder wie Depay, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, bleven op het veld. Dumfries stopte wel en laat in de avond een MRI-scan maken. De verdediger van Inter liep zondag een blessure aan zijn rechterknie op. Die blessure valt naar alle waarschijnlijkheid dus mee.

Depay raakte de vorige interlandperiode geblesseerd en kwam sindsdien niet meer in actie voor zijn club FC Barcelona. Van Gaal zei vrijdag bij de bekendmaking van zijn selectie dat de topscorer van Oranje weliswaar medisch fit is, maar nog niet helemaal wedstrijdfit. Depay begint daardoor volgende week maandag tegen Senegal normaal gesproken niet in het basiselftal. Vincent Janssen is naar alle waarschijnlijkheid zijn vervanger.

Depay voelt zich fit en wil het liefst tegen Senegal al spelen

Depay lijkt nu nog maar weinig last te hebben van zijn hamstringblessure: „Ik heb hard gebikkeld en voel me steeds beter”, zei de aanvaller na de oefensessie. „Toen ik dicht bij mijn rentree was, kreeg ik een terugslag. Maar ik heb nooit gewanhoopt. Vallen en opstaan, dat is het leven.”

Depay hoorde bondscoach Louis van Gaal vrijdag op een persconferentie zeggen dat hij de eerste wedstrijd tegen Senegal niet in de basis begint. Van Gaal zei dat Depay wel medisch fit is, maar niet wedstrijdfit. „Natuurlijk is dat moeilijk om te horen”, zei Depay. „Maar soms heb je meer tijd nodig dan je hoopt. De trainer en ik communiceren veel en hebben een goede band met elkaar. We weten wat verstandig is.”

Depay baalde ervan dat er ook veel onjuiste informatie over zijn blessure naar buiten kwam. „Ik heb enorm gebaald dat ik niet belangrijk kon zijn voor het team. Nu ben ik hier en wil ik alles wat ik in me heb voor het Nederlands elftal geven. Je voelt wel dat het WK eraan komt, ja. Ik heb er zin in.”

De training van Oranje werd maandag door 1500 Oranjefans bezocht. De spelers van Oranje werden, onder luide muziek, één voor één voorgesteld. Nederland vliegt dinsdag naar Qatar.

Ook de rugnummers van Oranje op het WK zijn bekend:

Doelman Remko Pasveer draagt het komende WK voetbal rugnummer 1 bij Oranje. Justin Bijlow heeft nummer 13 toegewezen gekregen en Andries Noppert nummer 23. Dat heeft de KNVB maandag gemeld.

De toekenning van de nummers lijkt weinig te zeggen over wie straks in Qatar eerste doelman is. Bondscoach Louis van Gaal verraste vrijdag toen hij bij de bekendmaking van zijn definitieve selectie liet weten Jasper Cillessen en Mark Flekken thuis te laten.

Bijlow was enige tijd de eerste doelman bij Oranje. In september ontbrak de Feyenoorder in de selectie van Van Gaal wegens een gebrek aan vorm. Pasveer maakte in die periode zijn debuut bij Oranje en staat nu op twee interlands. Noppert speelde nog helemaal geen interland en lijkt te zijn meegenomen voor een eventuele strafschoppenserie in de knock-outfase.