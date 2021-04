Ex-medewerker Mercedes: ’Lewis Hamilton is een superspion’

Het inspecteren van het materiaal van de concurrentie in dat korte moment na de kwalificaties of de race is een bekend beeld. Michael Schumacher stond vroeger steeds naar de andere wagens te kijken en bij de huidige generatie rijders zien we vooral Sebastian Vettel en Lewis Hamilton het materiaal van de concurrentie inspecteren.

Soms vraag je je wel eens af of het niet voor de show is maar volgens Philipp Brandle, een voormalig teamlid van Mercedes die tot 2019 aan de bolide van Hamilton sleutelde, heeft de zevenvoudig wereldkampioen een geweldig oog voor detail.

„Hamilton is een superspion”, aldus Brandle bij Motorsport-Total.com. „Hij bekijkt alles erg aandachtig. Er was bijvoorbeeld een moment in het kamertje, waar ze wat drinken voor ze het podium opgaan, waar hij opmerkte dat er bij een andere rijder minder kabeltjes aan zijn overall hingen. Het ging om het feit dat er gewicht bespaard kan worden, want elk detail telt in de Formule 1.”

„Hij gaf ons als feedback dat er bij het andere team gebruik gemaakt werd van een kortere kabelboom en een kleinere stekker. Echt alles waar je een grammetje kan besparen in de Formule 1. Zulke details ziet hij en dat wordt dan ook in de praktijk omgezet.”

Het aandeel van de rijders in die dingen wordt vaak onderschat want de ingenieurs hebben geen mogelijkheid om even te gaan buurten in de paddock.

Ook voormalige F1-coureur Nico Hulkenberg, tegenwoordig aan de slag als analist bij ServusTV, valt Brandle bij.

„Je verzamelt informatie”, aldus de Duitser. „Je kijkt naar hoe iets aangepakt wordt bij een andere wagen en je geeft dat door aan je team en je hoopt natuurlijk dat ze er iets mee kunnen aanvangen om de wagen sneller te maken.”

