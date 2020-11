Recordinternational Sergio Ramos valt uit tegen Duitsland

Sergio Ramos verlaat vlak voor rust het veld met een blessure. Ⓒ HH/ANP

Sergio Ramos is in de eerste helft geblesseerd uitgevallen bij de nationale ploeg van Spanje in het Nations League-duel met Duitsland. De Europees recordinternational ging ogenschijnlijk met een hamstringblessure voortijdig naar de kant.