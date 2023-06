Nederland laat plek in kwartfinale uit handen glippen op World Cup of Darts

Het ging in de eerste legs gelijk op, al haalde het Nederlandse duo wel een hoger gemiddelde en won het de eigen legs eenvoudiger. Na de korte pauze was het echter een ander verhaal en bij 4-4 leverden Noppert en Van Duijvenbode hun eigen leg in. Deze achterstand werd direct gerepareerd, maar de Belgen sloegen andermaal toe.

Nederland had vervolgens slechts twee kansen om nog terug te breaken. Bij de laatste daarvan leken Huybrechts en Van den Bergh het spoor even bijster en dus werd het 7-7. Noppert en Van Duijvenbode bleken echter niet in staat om door te drukken en moesten zo een derde en onmiddellijk fatale break incasseren.

Bekijk hier de beslissende break.