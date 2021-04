NBA-legende Paul Pierce ontslagen bij tv na pikante video op Instagram

Paul Pierce Ⓒ AP

Voormalig basketballer Paul Pierce is ontslagen bij de Amerikaanse sportzender ESPN waar hij werkte als analist. Aanleiding: een livestream op Instagram waarin te zien was dat de NBA-legende drugs gebruikte. Dat bleek niet het enige, want op de achtergrond waren dansende vrouwen aanwezig die hij waarschijnlijk had ingehuurd als strippers. Net nadat hij was ontslagen postte Pierce een video op zijn Instagram waarin hij alleen maar lacht.